Klein Offenseth

Präsentiert werden die renommierten Vererber altersgemäß an der Hand und unter dem Sattel in der Reithalle der Station und dort ausführlich vorgestellt von Stationseigner Herbert Ulonska und Kommentator Claus Schridde. Im Anschluss an die Hallenpräsentation dürfen die Hengste zudem draußen auf dem Pflaster nochmals in Augenschein genommen werden.

Damit soll Züchtern und Züchterinnen die Möglichkeit eröffnet werden, die im Sport befindlichen Hengste auch ohne Sattel und reiterlichen Einfluss genau begutachten zu können. Anschließend ist wie immer die Möglichkeit zum Gespräch und Gedankenaustausch im Casino der Reithalle gegeben. Wer ganz sicher einen Sitzplatz in der Halle haben möchte, sollte die Chance nutzen, telefonisch einen kostenfreien Sitzplatz reservieren zu lassen unter der Rufnummer (04126) 38272.

Hengstkollektion und Fohlen werden vorgestellt

Die Hengststation Maas J. Hell zeigt alle Hengste vom erst drei Jahre alten ersten Reservesieger der Holsteiner Körung, Chavaros II von Charleston-Con Air, der erstmals unter dem Sattel präsentiert wird bis zu den Zuchtheroen Calido I von Cantus und Acodetto von Acorado I. Mit sportlichen Meriten machten zuletzt Quiwi Capitol von Quiwi Dream, Colcannon von Cornet Obolensky, Casselot von Cassoulet und Conditus von Casall nachhaltig auf sich aufmerksam. Zudem dürfen sich Besucher auch auf erste Fohlen des Jahrgangs 2022 freuen.

Die Qualität ihrer feinen Hengstkollektion präsentiert die Station Maas J. Hell nun am Sonnabend. Geritten werden die Hengste von Philipp Schulze, Claudia Wähling und Rebekka Koehne.

Als Ansprechpartner stehen zudem Herbert Ulonska selbst und auch Zuchtberater Tjark Roll den Besuchern und Besucherinnen zur Verfügung.