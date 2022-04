Reher

So eine Hengstpräsentation kann ganze Geschichten erzählen. In Holstein sowieso, denn i.d.R. versammelt sich da Sportadel auf vier Beinen aus Zuchtbetrieben, die selbst wieder lange Geschichten hergeben. Und meistens ist nicht mal genug Zeit da, um alle wirklich zu würdigen. Zum Beispiel den Kannan-Sohn Madness, den ganz jungen Layton – einen recht modernen Nachfahren von Landgraf I sowie die wunderbaren Cascadello und Baloucan und einen Cornet Obolensky-Sohn aus einer Casquetto-Mutter: Coquetto heißt der Dunkelbraune mit den guten Reiteigenschaften und stammt aus dem Hause Witt in Dithmarschen.

Langjährige Erfahrung in der Ausbildung junger Sportpferde

In der Frühlingssonne glänzen die Hengste wie die berühmten „Speckschwarten”, z.B. der Deutsche Reitponyhengst Mescal in seiner leuchtenden Buckskin-Farbe. Mescal ist doppelt veranlagt, entspringt der Zucht von Angelika Jahr und hinterläßt unfehlbar den Eindruck, das man mit dem sofort losreiten möchte. Etwas in der Art hat Hannes Ahlmann vor, allerdings mit Baloucan von Baloubet du Rouet-Cancara, der laut Vater Dirk reihenweise Begehrlichkeiten weckt, was Tjeert Rijkens – einer der Mitbesitzer – mit sybillinischem Lächeln quittiert. Nachfrage ist schließlich immer gut. Studentin Pheline Ahlmann, extra angereist aus Prag, hat freitags „Sitz- und Bewegungsproben” mit den “Neuen” gehabt und reitet die ziemlich fröhlich und flott bei der samstäglichen Präsentation vor – nur ein ganz winziges bisschen ist sie außer Atem hinterher.

Regionale Züchter präsentierten ihre Hoffnungsträger

Acht Fohlen der Stationshengste nebst Mutterstuten sind zu begutachten. Der April ist für so eine erste Vorstellung genau richtig. Die Fohlen sind zwischen zwei Monaten und drei Wochen alt. Ins Auge fällt zum Beispiel ein Hengstfohlen von Cascadello aus einer Contender-Mutter, dass aus der Zucht von Reimer Hennings (Bendorf) stammt. Der gleiche Reimer Hennings ist auch Züchter der in Reher stationierten, gekörten Hengste Cascadello und Charleston, die ihrerseits schon längst wieder Väter gekörter und prämierter Söhne sind.

Hengstfohlen von Cascadello-Contender aus der Zucht von Reimer Hennings. Quelle: Martina Brüske

Und manchmal schlägt der Pferdeverstand auch weite Bögen: der leuchtend fuchsfarbene CC-Top von Askari-Calido stammt aus dem sachsen-anhaltinischen Gardelegen. Züchter Jens Wichmann nennt gleich mehrere Calido-Töchter sein eigen, aus einer stammt CC-Top. Den Vater Askari, der bei Ute Lill-Bonnhoff in Klein Offenseth zur Welt kam, wo sein Vater Acord II wirkte und wo CC-Tops Großvater Calido heute noch im Stall Maas J. Hell lebt, hat Dirk Ahlmann einst selbst zum Sieg im Landeschampionat pilotiert. Die Pferdewelt ist manchmal auch nur ein Dorf.