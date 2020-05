Klein Offenseth

Mit C-Dante de Joter hat ein weiterer sporterpobter Hengst die Zulassung für die Holsteiner Zucht erhalten. Außerdem bestand Junghengst Casselot anstandslos vor der Holsteiner Körkommission und auch Belantis II darf in der Landespferdezucht zum Einsatz kommen. Damit erhöhen sich die Auswahlmöglichkeiten für Pferdezüchter.

Casselot – mit Sieben-Meilen-Stiefeln in den Sport

Der in Verden bei der Sportprüfung hervorragend benotete Casselot von Cassoulet-Lancelot Qainton überzeugte sowohl bei der Mai-Körung in Elmshorn, als auch zuvor in Luhmühlen, wo der smarte braune Hengst eine Springpferdeprüfung Kl. L mit Takashi Haase im Sattel mit der Note 9,2 gewann. Casselot war 2017 Sieger der Neustädter Körung und stammt aus der Zucht von Martin Scheide (Großromstedt). Ausbilder Takashi Haase ist sehr angetan von Casselot: “Er hat alles - Vermögen, Leistungsbereitschaft, Reitqualität und Intelligenz.”

Eleganzoffensive Belantis II

Belantis II von Benetton Dream-Expose stammt aus der Zucht und dem Besitz der Stiftung Haupt- und Landgestüt Neustadt/ Dosse und hat sich bereits im Februar bei der Hengstpräsentation der Station Maas J. Hell den Züchtern vorgestellt. Der bildschöne Braune verkörpert Reitpferdequalität und -rahmen und ist mit großzügigem Bewegungspotential ausgestattet. Über die Großmutter Pirouette geht Belantis II auf die berühmte Neustädter P-Familie zurück.

Sportcrack C-Dante de Joter

Neu im Hengstlot ist ein international sehr erfolgreicher Sportler. C-Dante de Joter von Clinton-Darco hat alles bewiesen. Mit Torben Köhlbrandt und Karina Johannpeter im Sattel war der 17 Jahre junge Hengst aus der Zucht von Stephan Koopman ( Belgien) und dem Besitz von Dr. Jorge Johannpeter ( Brasilien) hochplatziert u.a. in Paris, Bratislava, Leipzig München oder Braunschweig. Seinem ersten Zuchteinsatz in Brasilien entspringen wenige, aber sehr springveranlagte Nachkommen. C-Dante de Joter hat mit Clinton einen sport- und zuchterprobten Vater und mit Darco einen ebenso erfolgreichen Großvater aufzuweisen.

Alle drei Hengste hat der Holsteiner Verband bei der Mai-Körung in Elmshorn zugelassen und damit den Pferdezüchtern neue Möglichkeiten eröffnet. Die Hengststation Maas J. Hell freut sich, diese drei interessanten Hengste ihren Kunden und Interessenten anbieten zu können.