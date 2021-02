Klein Offenseth

Dann werden in einer Zusammenfassung 14 Hengste von A wie Acodetto bis zu S wie Stakkadetto in der großen Reithalle der Station in Klein Offenseth präsentiert und ausführlich vorgestellt durch Stationseigner Herbert Ulonska und Zuchtexperte Claus Schridde. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie lassen eine reguläre Veranstaltung mit Besuchern nicht zu – also entschied Herbert Ulonska, seine Hengste online zu präsentieren.

Den Auftakt macht der jetzt 30 Jahre alte Senior des Stalles, der Weltklassevererber Calido I von Cantus, den wunderbaren Schlusspunkt setzt sein Urenkel Quiwi Capitol von Quiwi Dream, Sieger seiner 50-Tage-HLP in Neustadt/ Dosse und geritten von Takashi Haase. Ergänzt wird die gesamte Präsentation durch Videos und Einspielungen aus dem Sport und von Nachkommen der Hengste der alteingesessenen Hengststation Maas J. Hell.

Sportlich deutlich gereift ist der sechs Jahre alte Casselot von Cassoulet in der Ausbildung von Takashi Hasse auf der Hengststation Maas J. Hell. (Foto: Stefan Lafrentz)

Der jetzt sechsjährige Casselot von Cassoulet, Conditus von Casall und Central Park von Casall zeigen sich ebenfalls sportlich über den Hindernissen. Der Selle Francais-Hengst Lassergut Hym d'Isigny von Qredo de Paulstra, Lentini von Lavaletto, Acodetto von Acorado I, C-Dante de Joter von Clinton, Canstakko von Canturo – Hengste, die überaus interessante Blutlinien verkörpern und auch mit bemerkenswerter Nachzucht punkten – all das bietet die Hengststation Maas J. Hell in der Saison 2021.

Dabei umfasst das Portfolio auch Dressurvererber wie Quaterback von Quaterman und Belantis II von Benetton Dream oder etwa den dunkelbraunen For Pleasure-Nachkommen For ever Jump. Der Jüngste in der Hengstriege ist der drei Jahre alte Stakkadetto von Stakkato Gold - Acodetto, der seine Box nach der Holsteiner Körung 2020 in Klein Offenseth bezog und sich erstmals unter dem Sattel präsentiert.

Der Hengstkatalog stellt alle Vererber der renommierten Station Maas J. Hell in Klein Offenseth vor und ist auch online unter http://p-b.info/stallhell/katalog2021/index.html verfügbar. Die Online-Hengstpräsentation ist nach dem 7. Februar bei www.clipmyhorse.tv auch für Nicht-Mitglieder des Portals einen Monat lang im Archiv erreichbar.