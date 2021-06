Klein Offenseth

Wie in jedem Jahr lobt die Station ein Championat für Hengst- und Stutfohlen aus und vergibt Sachpreise für die bestplatzierten Fohlen. Das Fohlenchampionat wird am Nachmittag auf dem Gelände in der Horster Landstraße 42 beginnen.

Gleichzeitig wird auf der Station auch die Registrierung und Prämierung durch den Holsteiner Verband stattfinden. In jedem Jahr nutzen 40 - 50 Züchterinnen und Züchter die Chance, mit ihren Stuten und Fohlen auf der Hengststation Maas J. Hell zur Schau, Prämierung und zum Championat der Station anzutreten. Der Beginn der Veranstaltung ist ab ca. 15.00 Uhr geplant. Zuschauer und Zuschauerinnen sind herzlich willkommen, sofern die Landesverordnung zum Schutz gegen die Corona-Pandemie dies ermöglicht.