Klein Offenseth

Am Sonntag, 6. Februar, ab 13 Uhr gehen die Hengste der Hengststation Maas J. Hell online. Dann werden rund 15 Hengste in der Reithalle der Station bei clipmyhorse.tv präsentiert. Vorgestellt und kommentiert werden die Vererber durch Claus Schridde und Stationseigner Herbert Ulonska.

Stakkadetto wird erste Turniereinsätze absolvieren

Der Jüngste in der Riege der Hengste, Chavaros II (v. Charleston-Con Air) erster Reservesieger der Holsteiner Körung 2021, wird sich den Züchterinnen und Züchtern nach dem Beginn seiner Ausbildung erstmals unter dem Sattel zeigen. Vermögend und eifrig, so entwickelt sich der nun vierjährige Stakkadetto von Stakkato Gold-Acodetto, der in dieser Saison seine ersten Turniereinsätze absolvieren wird.

Hengste überzeugen mit Springqualität

Über den Hindernissen zeigen sich Quiwi Capitol (8) von Quiwi Dream-Cero, der bildschöne Rappe Central Park (9) von Casall-Contender-Sandro und auch sein Halbbruder Conditus (10) von Casall-Contender-Lord, sowie die Junghengste Colcannon (6) von Cornet Obolensky-Contender und Casselot (7) von Cassoulet-Lancelot Quainton - seinerzeit Siegerhengst der Körung in Neustadt-Dosse.

Calido und weitere Vererber werden dem Publikum präsentiert

Zum gut gepflegten und herausragenden Bestand der Hengststation Maas J. Hell zählen berühmte Vererber wie der jetzt 31 Jahre alte Calido von Cantus und Acodetto (21) von Acorado-Contender, die sich den Zuschauerinnen und Zuschauern genauso zeigen werden wie Lentini (24) von Lavaletto-Calando I, For Ever Jump (16) von For Pleasure-Chambertin und C-Dante de Joter (19) von Clinton-Darco und auch Fantasio von Van Holland-Argentinus.

Hengstpräsentation nur online zu sehen

Die Online-Hengstpräsentation der Hengststation Maas J. Hell beginnt am Sonntag um 13.00 Uhr bei clipmyhorse.tv und ist auch danach für vier Wochen frei verfügbar in diesem Portal.

Aufgrund der Regelungen zum Schutz gegen die Corona-Pandemie ist eine Präsenz-Veranstaltung mit Besuchern und Besucherinnen vor Ort nicht möglich.