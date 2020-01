Klein Offenseth

Dann werden die Stationshengste in einer kurzweiligen Präsentation in der Reithalle auf dem Stationsgelände vorgestellt und kommentiert.

Zum Stationslot zählen Kandidaten wie Acodetto von Acorado, der Weltklassevererber Calido von Cantus mit inzwischen 29 Jahren oder der inzwischen 25 Jahre alte Selle Francais-Hengst Hym d`Isigny von Qredo de Paulstra, sowie der elegante Lavaletto-Sohn Lentini, der das Landgraf-Blut repräsentiert. Auch Neuzugang For Ever Jump von For Pleasure wird in Klein Offenseth vorgestellt. Aus der jüngeren Generation zeigen sich der Jungstar Central Park von Casall, der Cornet Obolensky-Sohn Colcannon, sowie Quiwi Dream von Quiwi Capitol und auch Casselot von Cassoulet. Der Jüngste im Aufgebot der Station Maas J. Hell ist der gerade erst drei Jahre alte Calido-Sohn Crossway.

Gezeigt werden die jungen Hengste ihrem Alter und Ausbildungsstand entsprechend unter dem Sattel und im Parcours.

Besucher aus Neustadt/Dosse

Zudem hat sich Besuch angekündigt. Das Haupt- und Landgestüt Neustadt/ Dosse zeigt im Rahmen der Hengstpräsentation die drei Jahre alten Hengste Le President von Lord Loxley und Belantis II von Benetton Dream, den sechs Jahre alten Damon Hill-Nachkommen Damontez und den sieben Jahre alten Prämienhengst Ben Benicio von Benicio.

Besucher willkommen

Der Eintritt zur Hengstpräsentation ist frei. Sitzplatzreservierungen in der beheizten Reithalle sind unter der Rufnummer (04126) 38272 möglich. Zudem sind wieder Deckgeldgutscheine zu gewinnen und das Casino in der Reithalle hält ein kulinarisches Angebot bereit.