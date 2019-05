Hagen a.T.W

Es war eine sehr spannende Geschichte mit vielen Bieter-Duellen, immer wieder wurden neue Gebote online über die Webseite der Auktion abgegeben. Die Kollektion von 20 ausgesuchten jungen Dressur- und Springpferden war heiß begehrt bei Bietern aus aller Welt.

Katalognummer 1, Versaille, ein gekörter Hengst von Vivaldi – Sir Donnerhall – Rubinstein I, weckte das Interesse von Langzeit-Kunden von Francois Kasselmann aus Australien, John Taylor und Kylie Riddell. Die Mutter Toskira ist ein ehemaliges P.S.I. Spitzenpferd, das derzeit in Holland auf dem RS2 Dressage Center auf den internationalen Sport vorbereitet wird. Großmutter Toska R ist unter anderem auch die Mutter des Hengstes Don Davidoff, in 2002 Weltmeister und Bundeschampion der jungen Dressurpferde. Der dreijährige Versaille ist gradezu prädestiniert, seine eigene besondere Geschichte zu schreiben. Auch die Katalogummer 15, Fabuleux, ein schwarz-brauner Wallach von Fürst Romancier – Contendros Bube – Key West wurde an australische Kunden verkauft.

Eine neue Heimat in Mellendorf wird die Katalognummer 9, Bonjour finden. Der talentierte Fuchswallach von Benicio – Lauries Crusador xx – Raphael wurde von der namhaften Pferde-Eigentümerin, Mäzenin, Funktionärin und ehemaligen Turnierreiterin Madeleine Winter-Schulze ersteigert.

Auch andere bekannte Namen des internationalen Reitsports sicherten sich bei der Horses & Dreams Online Auction vierbeinigen Nachwuchs für den großen Sport. Grand Prix-Dressurreiter und Vizemeister der Deutschen Berufsreiter, Markus Gribbe gehörte zu den erfolgreichen Käufern ebenso wie die schwedische Dressurreiterin Charlotte Haid Bondergaard. Letztere hatte ihre Teilnahme am CDI4* bei Horses & Dreams meets France gleich mit einem Besuch bei den Auktionspferden verbunden. Der Don Noblesse – Rubinstein – Don Primero Sohn Diamant de la Bretagne wird also künftig eine Box in Schweden beziehen.

Katalogummer 20, Dialou Blue PS, aktuell schon bis Springpferde Klasse L platziert, wurde an Käufer aus Polen verkauft. Der Traum-Vererber Diarado’s Boy lieferte mit dieser sechsjährigen Stute eine weitere Anwärterin auf den modernen, ambitionierten Springsport. Sie ist eine Halbschwester zu Salou, der unter dem Dänen Andreas Schou international sehr erfolgreich unterwegs ist. Blue Star Investments aus Belgien ersteigerte die Katalognummer 16, Chalito PS, von Chacco-Blue – Lawito – Cartoon. Weitere Käufer kamen aus Deutschland, den USA, China, Spanien, Ägypten, Bahrain und Monaco.

Das internationale Publikum und große Interesse an der Auktion beweist nicht nur die Qualität der Kollektion aber auch, wie sehr Kunden die Erfahrung und Kompetenz der Performance Sales International, des Stalls Schockemöhle und des Hofes Kasselmann zu schätzen wissen. Die Online Auction eröffnet so auch neue, zeitgemäße Möglichkeiten für den modernen Pferdekauf.

Das Team des Stall Schockemöhle und des Hof Kasselmann wünscht allen Käufern viel Erfolg und Freude mit ihren neuen Pferden.