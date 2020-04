Hagen a.T.W

Überzeugen Sie sich selbst und vertrauen Sie auf mehr als 40 Jahre Erfahrung und Passion in Pferdesport und -ausbildung.

Der Online Markt entwickelt sich stetig weiter. Dennoch möchten wir Ihnen wie gewohnt bei der Auswahl ihres idealen Sportpartners persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Kontaktieren Sie unser Sales Team gerne telefonisch, per WhatsApp, FaceTime oder Skype und lassen Sie sich Ihren Wunschkandidaten vorstellen. Wir geben Ihnen gerne einen Einblick in die alltäglichen Situationen, beim Satteln, auf der Stallgasse, an der Hand oder auch Live im Training.

Ab heute finden Sie unter www.hofkasselmann-auction.com detaillierte Informationen zu den einzelnen Auktionskandidaten. Schauen Sie vorbei und sichern Sie sich Ihr Nachwuchstalent.

Bieten können Sie ab Auktionsstart, dem 21.05.2020, 07.00 Uhr (CET). Die Auktion läuft am 23.05.2020 ab 15.00 Uhr (CET) aus.

Sie haben Fragen zu den einzelnen Pferden oder möchten zusätzliche Informationen, zögern Sie nicht uns anzusprechen:

Francois Kasselmann

Tel.: + 49 (0) 171 – 496 986 5

Email: f.kasselmann@psi-sporthorses.de

Ullrich Kasselmann

Tel.: +49 (0) 171 – 412 375 5

Email: Info@psi-sporthorses.de

Michael Holtgers

Tel.: + 49 (0) 171 – 621 027 5

Email: info@psi-sporthorses.de

Hartmut Lammers

Tel.: + 49 (0) 160 919 004 89

Email: info@psi-sporthorses.de

Ullrich Henschke

Tel.: + 49 (0) 171 – 704 047 7

Email: info@psi-sporthorses.de

Büro Hof Kasselmann:

+(49) 5401 – 89200 Info@psi-sporthorses.de

Registrieren Sie sich schon heute auf der Hof Kasselmann Online Auction Seite und erstellen Sie sich ein aktives Profil. Wir freuen uns Ihnen weiterhelfen zu dürfen!

Alle weiteren Informationen zur Hof Kasselmann Online Auction finden Sie hier: www.hofkasselmann-auction.com.