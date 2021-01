Elmshorn

17 Hengste stellten sich dem Urteil der Kommission, zwei verließen mit dem begehrten Körprädikat die Fritz-Thiedemann-Halle und fünf Hengste wurden im Zuchtversuch zugelassen.

Für den neuen Zuchtleiter Stephan Haarhoff, der zum Jahresbeginn 2021 die Nachfolge von Dr. Thomas Nissen angetreten hatte, war es die erste Veranstaltung zur Zuchtzulassung in dieser Position. Bereits seit 1,5 Jahren ist er für den Holsteiner Verband tätig und hat sich in sein Amt eingearbeitet: „Sehr erfreulich war die für eine Januar-Körung große Zahl von angemeldeten Hengsten, die mit interessanten Pedigrees und Blutvielfalt beeindruckten“, so Haarhoff. „Mit Innenminister hat auch ein Vollblüter die Kommission überzeugt und ein positives Körurteil erhalten.“

Diese Hengste wurden gekört:

Innenminister DEGER000361770 geb.: 18.03.2015 Braun

v. Masterstroke xx DE406064854109 a.d. Intschu Tschuna DEGER000111850 v. Lando xx - Local Suitor xx - Surumu xx - Windwurf xx - Orsini xx

Z.: Gestüt Hof Warendorf 48231 Warendorf

B.: Gestüt Hof Warendorf 48231 Warendorf

Damocles DE421000129118 geb.: 12.04.2018 Dkbraun Stamm 18A2

v. Dominator Z ZR BEL015Z55706210 a.d. W-Cassady Z ZB1 BEL015Z55596206 v. Cassini I - Landjunge - Ahorn Z HAN - Caletto I - Wahnfried

Z.: Allwörden Manfred von 22956 Grönwohld

B.: Allwörden Manfred von 22956 Grönwohld

Fünf Hengste im Zuchtversuch:

Vigaro NLD003200202350 geb.: 13.04.2002 Braun

v.Tangelo van de Zuuthoeve BWP BEL002W00162552 a.d. Kiaralda NLD003199213601 v. Renville WPN - Farn - Amor (Heros) - Waldo GEL

Z.: Wernsen C. NL 6741 LT Lunteren

B.: Hengststation Bachl 84389 Postmünster

C-Khatou-S NLD003201501971 geb.: 17.03.2015 Braun

v. Chaman WPN NLD003199906571 a.d. Erachelle-S NLD003200909056 v. Toulon BWP - Silverstone ZR - Cash - Nimmerdor WPN - Burggraaf

Z.: Straaten Familie van NL 7683 AZ Den Ham

B.: Oriasema Helasuo FI 9120 Karjalohja

Diamant van Klapscheut Z BEL015Z55718116 geb.: 13.06.2016 Fuchs

v. Diamant de Semilly SF FRA00191446545F a.d. Koriana van Klapscheut BEL002W00294352 v. Cicero Z ZR - Darco BWP - Heartbreaker WPN

Z.: Stoeterij Mivaro BVBA B 1703 Dilbeek

B.: Völz Sven 29553 Bienenbüttel/Edendorf

Eclips VDL NLD003201602436 geb.: 01.05.2016 Dkbraun

v. Etoulon VDL WPN NLD003200904624 a.d. Veraya NLD003200201727 v. Lux Z HAN - Triton WPN - Nimmerdor WPN - Marco Polo TRA - Amor (Heros)

Z.: de Jong D. NL

B.: Lageweg BV Wiepke van de NL 9025 BR Bears

Catoki Junior DE418189246718 geb.: 24.05.2018 Braun

v. Catoki DE321210214198 a.d. Betty Balou DE431310454607 v. Balou du Rouet OLD - Drosselklang II HAN - Godewind HAN - Waldfrieden HAN - Endspurt xx

Z.: Hüsker Hendrik 28857 Syke

B.: Nyiri Viktor HU 1112 Budapest