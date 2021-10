Neumünster

Um ein Haar wäre die Holsteiner Körung in Neumünster in dieser Woche eine sehr dünne Veranstaltung geworden. Rund ein Drittel der angemeldeten Hengste sollten dort nicht starten dürfen, weil sie zu jung sind. Quasi in letzter Minute hat es einen Kompromiss gegeben. Künftig wird aber alles anders.

Hintergrund sind die neuen „Leitlinien Tierschutz im Pferdesport“, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) herausgegeben hat. Darin wird das Tierschutzgesetz für Pferdesport und Pferdezucht näher ausgelegt, etwa wird die Altersgrenze für den Beginn der Ausbildung auf 30 Monate festgelegt. Das betrifft auch die Körung. Bei harter Auslegung dürfte vom 28. bis 30. Oktober in den Holstenhallen kein Pferd gezeigt werden, das noch keine zweieinhalb Jahre alt ist, also vor dem 28. April 2019 geboren wurde. Bei der Körung der Holsteiner (wie auch der Trakehner) werden stets zweieinhalbjährige Hengste präsentiert, die also im Frühjahr 2019 geboren wurden.

Bis vor Kurzem war es egal, ob der Hengst im März oder im Juli zur Welt kam, aber nun gibt es die 30-Monats-Grenze. Von den 67 Hengsten, die auf der Internetseite des Holsteiner Verbands als Köranwärter vorgestellt werden, sind 23 nach dem Stichtag geboren. Die Veterinäraufsicht der Stadt Neumünster hatte die neuen Leitlinien knallhart ausgelegt und viele der angemeldeten Pferde gesperrt.

Gegen die Ordnungsverfügung der Stadt Neumünster hatte der Holsteiner Verband Widerspruch eingelegt und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Schleswig gestellt. „Nach diversen Gesprächen, auch unter Beteiligung des Kieler Landwirtschaftsministeriums, hat es einen Kompromiss gegeben“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz.

Nun dürfen am Donnerstag alle Hengste starten, die vor dem 16. Juni 2019 geboren wurden. Der Holsteiner Verband hat daraufhin seinen Antrag zurückgezogen, und das Verwaltungsgericht hat das Verfahren eingestellt.

Da die Pferdezüchter ihre Stuten bewusst so decken lassen, dass die Fohlen zu Beginn der warmen Jahreszeit auf die Welt kommen, wird der traditionelle Zeitpunkt der Körungen im Oktober/November auf Dauer nicht zu halten sein.

„In Zukunft soll die Junghengstkörung und -auktion ab 2023 im Februar (7. bis 12. Februar 2023) zusammen mit der Hengstvorführung des Holsteiner Verbandes sowie Turniersportprüfungen durchgeführt werden“, teilte der Holsteiner Verband mit. Das heißt, dass es 2022 keine Körung und Auktion geben wird. „Die Verschiebung in den Februar ist leitlinienkonform und wird den Junghengsten einen weiteren Sommer auf der Weide ermöglichen.“ Die Elite-Reitpferdeauktion des Verbands wird weiterhin am Ende des Jahres stattfinden.

Die Veranstaltung der Holsteiner beginnt morgen um 10.30 Uhr mit der Musterung der Hengste im Freigelände. Am Freitag findet das Freispringen in der Holstenhalle statt, und die Auktions-Reitpferde werden präsentiert.