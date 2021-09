Elmshorn

27 Fohlen umfasst das Lot dieser Onlineauktion, bei der die Offerten einmal mehr mit beeindruckenden Pedigrees auf sich aufmerksam machen: Von Junghengsten wie Keaton, Crack oder Central Park, genauso wie von den bewährten Clarimo und Casall oder aber den im internationalen Sport aktuell erfolgreichen Uricas v/d Kattevennen und Zuccero stammen sie ab. Mütterlicherseits sind sie über jahrzehntelang etablierte Holsteiner Leistungsstämme abgesichert: So entspringen zum Beispiel aus der direkten Mutterlinie der Katalognummer 17, Carlton v. Clarimo-Caretano Z, der gekörte Nekton v. Nimmerdor und der bis 1,55 Meter erfolgreiche Lamarque v. Limbus (Patrick Stühlmeyer/GER) sowie Otto Beckers Cento v. Capitol I.

Aus der Stutenfamilie der Katalognummer 21, Comtesse v. Clarimo-Loutano, stammen unter anderem der 1,60 Meter-Springer Cantano v. Canturo (Mikhail Shemshelev/RUS) oder La Ramm v. Lancer II (Janine Rijkens/NED).

Und auch für Freunde des Holsteiner Bewegungspferdes hat das Lot etwas zu bieten: zum Beispiel mit den Katalognummern 18, Omelly FP v. For Romance-Krack, sowie 22, Step to the Moon v. Sezuan’s Donnerhall-Dream of Glory, wurden dressurbetonte Fohlen ins Lot aufgenommen. Omelly FP hat die berühmte Verwandtschaft: und zwar keine Geringere als Annabelle von Helen Langehanenberg, die Tokio-Reservistin war und jüngst Mannschaftsgold bei den Dressur-Europameisterschaften gewann.

„Bei der Auswahl der Fohlen haben wir großen Wert auf qualitätsvolle Stutenstämme gelegt“, weiß Roland Metz, der den Interessenten empfiehlt, sich rechtzeitig vor Auktionsbeginn online zu registrieren. Ab Donnerstag, den 16. September, ab 12 Uhr kann geboten werden. Am Samstag, den 18. September, beginnt ab 18 Uhr das so genannte Bid-Up. Dieses Ausbieten sorgt für Herzklopfen, denn mit jedem Gebot für ein Fohlen wird die jeweilige Auktionszeit um zwei Minuten verlängert.

Alle Informationen mit Pedigrees, Foto- und Videomaterial sind auf holsteiner.auction einzusehen. Sie können sich mit allen Fragen rund um die Auktion und natürlich zu den Kandidaten selbst gerne an Roland Metz (Telefon: +49 171 4364 651, E-Mail: rmetz@holsteiner-verband.de) wenden.

