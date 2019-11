Elmshorn

Am 29. und 30. November kommen hier rund 70. Holsteiner unterschiedlicher Altersstufen zusammengestellt aus den Beständen der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH und der Holsteiner Verband Vermarktungs- und Auktions GmbH in den Auktionsring. Die Idee zu dieser Auktion wurde von den beiden Geschäftsführern Norbert Boley und Roland Metz gemeinsam mit dem Verbands-Vorstand entwickelt. Zum Verkauf stehen ungerittene Zweijährige, ausgebildete Turnierpferde für den sofortigen Einsatz im Sport sowie nicht gekörte Hengste mit großer Perspektive für den Parcours.“Das Interesse bei der Präsentation der Pferde am Sonntag war bereits groß“, weiß Auktionsleiter Roland Metz zu berichten. „Die älteren Pferde unter dem Sattel haben sich gut gezeigt, und auch die jungen, noch nicht gerittenen Youngster wussten sich in der für sie ungewohnten Umgebung gut zu präsentieren“. Dieses Pilotprojekt soll in den nächsten Jahren seine Fortsetzung finden. Kommen in diesem Jahr Pferde aus dem Besitz des Holsteiner Verbandes zur Versteigerung sollen in den kommenden Jahren auch Holsteiner Züchter ihren Nachwuchs anbieten können.

Am Freitagnachmittag um 16.00 Uhr wird das erste Lot der Auktionspferde den Interessenten in der Fritz-Thiedemann-Halle präsentiert. Die Auktion für diese Pferde beginnt um 19.00 Uhr, danach wird im Foyer der Fritz-Thiedemann-Halle „abgetanzt“.Am Samstag, 30. November, wird der zweite Teil der Auktionspferde ab 9.00 Uhr in der Halle gezeigt, die Auktion beginnt um 13.00 Uhr.