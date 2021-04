Elmshorn

Das Team der Holsteiner Verband Vermarktungs und Auktions GmbH hat eine Möglichkeit gefunden, die Auktionspferde der 35. Holsteiner Frühjahrsauktion den Interessenten noch detaillierter vorstellen zu können. Im Portal holsteiner.auction präsentieren sich die bereits gerittenen Offerten nun in weiteren Videos, die sie in altersgerechten Parcours zeigen.

„Gutes Foto- und Videomaterial sowie Röntgenbilder und Pedigrees mit Verwandtschaftsleistungen sind bei den Holsteiner Verbandsauktionen längst Standard“, sagt Geschäftsführer und Auktionsleiter Roland Metz. „In Zeiten von Online- und Hybrid-Auktionen möchten wir potentiellen Käufern, die nicht immer die Möglichkeit haben, ihre Wunschkandidaten live zu sehen, noch mehr Informationen zu den Pferden übermitteln.“ Neben den im Livestream via ClipMyHorse.TV übertragenen Präsentationen der Kollektion seien deshalb noch weitere Videos zum Parcoursspringen aller bereits gerittenen Pferde aufgenommen worden, die nun im Profil der jeweiligen Katalognummer unter holsteiner.auction einzusehen sind. Das Lot umfasst über 40 Pferde, von denen viele bereits siegreich und platziert in Jungpferdeprüfungen in Parcours und Gelände sind.

Bis zum Auktionsbeginn am 25. April können die gerittenen Pferde nach Absprache jederzeit ausprobiert, die dreijährigen Rohdiamanten ab dem 23. April in Elmshorn angeschaut werden. Bei allen Fragen rund um die Auktion und zu den Pferden selbst stehen Roland Metz (+49 171 4364 651) und Alexandra Bitter (+49 170 3825465) gerne zur Verfügung. Ab Freitag, 23. April, um 12 Uhr kann geboten werden. Am Auktionstag um 9 Uhr findet eine Abschlusspräsentation statt, die live bei ClipMyHorse.TV übertragen wird. Um 15 Uhr startet das Bid-Up.

Die Frühjahrs-Kollektion finden Sie hier.