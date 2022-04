Elmshorn

„Für die Dreijährigen wird es seit ihrer Körung der erst größere Auftritt vor Zuschauern sein – und das unter dem Sattel“, kündigt Geschäftsführer Sebastian Rohde Nohoval v. Nixon, Update v. United Way und Zuccarello v. Zuccero an. Altersgemäß werden sie sich in den Grundgangarten zeigen. Ebenfalls in den Grundgangarten – allerdings mit der Ausrichtung auf die Disziplin Dressur – wird Lukas Fischer Fidano v. Fidertanz im wahrsten Sinne des Wortes tanzen lassen. Erst vor wenigen Wochen hatte er den Beritt des Fünfjährigen übernommen – die ersten Trainingssequenzen machen einen vielversprechenden Eindruck.

Im (Kurz-)Parcours bekommen die vier- bis sechsjährigen Springhengste ihren Auftritt. Unter anderem der Sieger des Kurz-Veranlagungsprüfung, Vigado v. Vigo d’Arsouilles, der Dominator-Sohn Daikon oder aber sein Boxennachbar Camino Royal v. Clarimo. Sie alle sind vierjährig und fiebern ihren ersten Turnierauftritten entgegen.

Vererber und Verabschiedung

Und dann sind da noch die etwas routinierten Hengste: So wie zum Charaktervoll v. Comme il Faut, amtierender Landeschampion, herausragender Sporttestgewinner und unlängst Sieger in einer Springpferdeprüfung der Klasse L. Auf ihn dürfen sich die Zuschauer genauso freuen wie unter anderem auf Corfu de la Vie v. Cumano, den Kannan-Sohn Keaton oder den einstigen Siegerhengst Cahil v. Cornet Obolensky. „Mit Freude sehe ich der Präsentation der Junghengste am Sonntag entgegen“, erklärt Sebastian Rohde, der von Karsten Huck in seinem Kommentar begleitet wird. „Eigentlich hatten wir die gesamte Veranstaltung auf dem Herbert-Blöcker-Platz geplant. Leider sieht es derzeit danach aus, dass das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung machen will. Ob in der Halle oder auf dem Platz – mein gesamtes Team und ich freuen uns sehr darauf, die Hengste öffentlich zu zeigen“, so Rohde weiter. Am Ende der Veranstaltung folgt dann noch ein Highlight: Nach über 40-jähriger Tätigkeit wird der scheidende Geschäftsführer, Norbert Boley, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Los geht’s am Sonntag, den 1. Mai um 11 Uhr und wie immer dürfen sich die Gäste auf die Verlosung von drei Freisprüngen freuen.