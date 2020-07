Elmshorn

Und zwar nicht nur auf der Vaterseite der Fohlen, sondern auch in den Mutterlinien. Von Holsteiner Heroen wie Caretino, Corrado I und Colman bis hin zu aufstrebenden Stars am Vererberhimmel wie zum Beispiel Millon Dollar, Origi d’O und Poker de Mariposa ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Und nicht zu vergessen sind natürlich Mylord Carthago, Comme il Faut, Casall oder aber Quickly de Kreisker, die allesamt im Sport ihre eigenen Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Wie diese besonderen Blutlinien in den Pedigrees der Kollektion der Holsteiner Online Fohlen-Auktion zusammenlaufen, präsentiert der anliegende Trailer eindrucksvoll.

Bei allen Fragen rund um die Auktion und natürlich zu den Fohlen selbst steht Roland Metz (+49 171 4364 651) gerne zur Verfügung.

Ab dem 24. Juli kann geboten werden, bevor am Samstag, 25. Juli um 18 Uhr, das Bid Up beginnt. Um sich Ihren Wunschkandidaten zu sichern, ist eine Online-Registrierung vorab nötig. Hier finden Sie auch die Videos, detaillierte Beschreibungen der Fohlen sowie alle wichtigen Informationen rund um die Online-Auktion. ( Carolin Tassius)

Hier geht's direkt zum Auktionslot der 2. Holsteiner Online-Fohlenauktion