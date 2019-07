Hannover

Am Samstagabend, dem 27. Juli, feiert die Bundesturnier Fohlenauktion Open Air in Hannover ein kleines Jubiläum: Die 15te Auflage bietet Topqualität des Fohlenjahrgangs 2019 und lockt als ein Höhepunkt des Trakehner Bundesturniers ins Reiterstadion mitten in der niedersächsischen Landeshauptstadt! Mehr als 20 Elitefohlen mit Spitzenpedigrees für Sport und Zucht umfasst die Kollektion, die auf Musterungsterminen im gesamten Bundesgebiet nach strenger Selektion zusammengestellt wurde.



Die Latte hängt hoch: 20 ehemalige Bundesturnier-Auktionsfohlen wurden zweijährig als gekörte Hengste gefeiert, zwei von ihnen als Sieger- und drei als Reservesiegerhengste. Bei den Stuten grüßen neben der amtierenden Trakehner Bundessiegerin und der Trakehner Zuchtstute von Queen Elizabeth II Eintragungssiegerinnen und zahlreiche Prämienstuten.



15 Hengstfohlen und neun Stutfohlen enthält der Katalog der Jubiläumsauktion, allesamt typvoll, mit sportlichen Pedigrees und modernen Bewegungsqualitäten. Mit je drei Fohlen vertreten sind die jungen Vererber High Motion, der als überragender Sieger seiner Hengstleistungsprüfung brillierte, und Freiherr von Stein, Seriensieger in Dressurpferdeprüfungen Klasse M. Jeweils zwei Nachkommen entsenden der Siegerhengst His Moment, Starvererber Millennium und der vielfach S-siegreiche Blanc Pain. Rund ein Dutzend Väter und Mutterväter der Kollektionsfohlen sind selbst in schweren Prüfungen erfolgreich, die jüngeren Hengste altersgemäß in Aufbauprüfungen bis Klasse M. Die dressurbetonten Pedigrees präsentieren unter anderem bewegungsstarke, rittige junge Trakehner Vererber wie Helium und Ivanhoe Seite an Seite mit bewährten Hochkarätern wie Imperio, Axis, Kentucky und Herzruf. Auch für die Freunde der Vielseitigkeit sind Fohlen im Auktionslot, deren Gene für Talent und Leistungsvermögen bürgen. Väter wie der Springsieger seiner Körung, Davidas, der Trakehner Springchampion Tecumseh oder der in Springen und Dressur bereits bis Klasse M erfolgreiche Adorator schicken kleine Juwelen in den Auktionsring. Die Fohlen werden erstmals am Freitag um 16.00 Uhr und zusätzlich am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr präsentiert und am Samstagabend um 19.30 Uhr beginnt die Versteigerung mit Auktionator Volker Raulf.



Save the Date: Am letzten Juliwochenende ist es soweit: willkommen beim 15. Internationalen Trakehner Bundesturnier vom 25. bis 28. Juli im Reiterstadion Hannover-Vahrenheide!



Der Katalog kann sofort über den Trakehner Shop unter www.trakehner-shop.de bestellt werden. Der Versand erfolgt ab 18. Juli.

Die Jubiläumskollektion mit Pedigrees, Fotos und Videos ist ab 11. Juli online unter www.trakehner-verband.de und die Auktionsfohlen stellen sich zudem stets aktuell bei Facebook und Instagram vor.