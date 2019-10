Bad Bevensen

Spitzenpreise von 240.000 Euro für die Hannoveraner Borsalino-Tochter Bellissima in der Reitpferdeauktion und jeweils 40.000 Euro für zwei Fohlen vom Quantensprung-Sohn Q-Sieben unterstreichen das Ergebnis.

Insgesamt 19 Reitpferde und 31 Fohlen wurden auf dem Klosterhof versteigert. Die Reitpferdeauktion erzielte dabei ein Gesamtergebnis von 1.392.000 Euro, der Durchschnittspreis lag bei bemerkenswerten 73.000 Euro.

Für die Fohlen wurde ein Ergebnis von insgesamt 478.000 Euro erzielt und ein Durchschnittspreis von 15.500 Euro. Allein 19 Fohlen konnten für fünfstellige Summen den neuen Besitzern zugeschlagen werden. Auch das bestätigt den herausragenden Ruf der Herbstauktion auf dem Klosterhof Medingen.

“Wir sind sehr zufrieden mit diesem tollen Ergebnis”, bekannte Klosterhof-Chef Burkhard Wahler unumwunden, “insbesondere hinsichtlich des ersten Jahrgangs unseres Hengstes Borsalino. Alle Pferde sind in Top-Ställe gegangen.” Wahler weiter: “Die Fohlen haben ein sehr gutes Preisniveau erzielt und das ist für die Züchter wichtig. Das unser Q-Sieben sogar die beiden Spitzenfohlen stellt, zeugt von der Qualität und Vererbungskraft des Hengstes. Es ist gut zu wissen, dass man für die Zukunft richtig aufgestellt ist.”

Fuchsstute verzaubert Interessenten

Die dreijährige Bellissima von Borsalino-Distelzar stammt aus der Zucht und dem Besitz des Klosterhof Medingen und hatte bereits vor der Auktion erste Schlagzeilen geschrieben. Ihre Stutenleistungsprüfung absolvierte sie mit der dressurbetonten Endnote 8,5 und bei der Herwart von der Decken-Schau, der zentralen Stutenschau des Hannoveraner Verbandes in Verden, war die bewegungssarke Fuchsstute Klassensiegerin. Bellissima zieht nun nach Brandenburg um.

Sechs von 19 Reitpferden wurden für mehr als 100.000 Euro verauktioniert und bis auf drei Ausnahmen innerhalb Deutschlands verkauft.

Q-Sieben stellt teuerste Fohlen

Q-Sieben von Quantensprung stellte die teuersten Fohlen der Herbstauktion mit jeweils 40.000 Euro. Das Stutfohlen Quite Shiny von Q-Sieben-Fürst Heinrich aus dem berühmten Oldenburger Stamm des Weissena kommt aus der Zucht und dem Besitz von Ulrich Kahle in Butjadingen und zieht nach Dänemark um. Halbbruder Q-Acht von Q-Sieben-Sir Donnerhall erblickte bei Züchterin und Ausstellerin Silvia Zeyn in Langwedel das Licht der Welt und wird ebenfalls “Däne”.

Für die Fohlen interessierten sich viele ausländische Kunden, allein 13 Fohlen wurden nach Dänemark, Österreich, nach Kanada, in die Schweiz, Spanien und in die Niederlande veräußert.