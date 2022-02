Redefin

Die Hengstpräsentation des Gestüts Redefin ist auch in diesem Jahr ausschließlich bei www.clipmyhorse.tv zu sehen. Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort sind zum Bedauern von Landgestüts-Leiter Christoph Seite und seinem Team nicht zugelassen. Gleichwohl werden die Hengste am 26. Februar ab 14 Uhr zu bewundern sein.

Für alle Interessierten ist die Übertragung am Sonnabend, 26. Februar, auch ohne einen festen Account zu erleben. Insgesamt 24 Hengste werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Partnern vorgestellt. Dazu gibt es von den Moderatoren Christoph Seite und Christoph F. Rowold viele Informationen zu Pferden und Menschen in Zucht und Sport.

Dressurbetonte Hengste im Auktions-Lot

Denn es gibt viel Neues. Nach der ersten Erneuerung im vergangenen Jahr hat das Landgestüt insbesondere im Dressurbereich einen großen Schritt getan. Mit fünf neuen Dressurhengsten sowie den bereits im vergangenen Jahr stationierten Go for Romance (Governor x Fürst Romancier) und Quat Royal (Quaterback x Dressage Royal) bietet das Landgestüt seinen Züchtern im gesamten Bundesgebiet ein hoch interessantes Lot an Vererbern an.

Feinstes Dressurblut

Neben dem Grandseigneur Estobar NRW (Ehrentusch x Ferragamo), der die legendäre E-Linie bewahrt hat und heute mit seinen Söhnen und Enkeln wie Escolar und Escamillo in aller Munde ist, sind es die in Oldenburg gekörten Hengste Sedano (Sezuan x De Niro), der als Prämienhengst die Bahn verließ sowie der Sohn des Fidertanz, Fiderhall (Fidertanz x Sir Donnerhall). Hinzu kommt mit Esquin White (Escamillo x Florenzio I) eine absolute Offerte für die Zucht von besonderen Pferden. Aus der eigenen Aufzucht stammt dazu der Sohn des viel zu früh verstorbenen Fehrbellin, Fürst Fantanstic (Fehrbellin x Fürst Romancier) der auf der Mecklenburger Körung das positive Urteil bekam.

Insgesamt ein Lot mit absolut interessanten Pedigrees und Leistungsstämmen, welche die Zucht in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus nachhaltig beeinflussen wird.

Bestens gerüstet für die Springpferde-Zucht

Und auch im Springlot ergeben sich neue Optionen für die Züchter und Züchterinnen. Mit Carthino Z (Carthago x Armor), einem in Zangersheide gekörten und aus den Niederlanden stammenden Carthago Nachkommen, ist absolutes Leistungsblut in Redefin vertreten. Ein Pferd mit hochdekorierten Eigenleistungen und einer Nachzucht, die nur wenige Vererber in dieser Quote vorzuweisen haben. Dazu steht mit dem Redefiner Junghengst Cabalu (Colman x Zento) eine weitere Offerte mit dem Blut des Carthago bereit und auch der aus der französischen Zucht stammende Zirocco Blue SF stellt mit seinem Sohn Zircon Blue (Zirocco Blue x Corrado) ein außergewöhnliches Angebot im Redefiner Hengstlot.

Redefiner Zucht hoch erfolgreich im Sport

Interessant und ausgewogen in Genetik und Leistung - wobei gerade die sportlichen Entwicklungen der Hengste im Landgestüt Redefin im Fokus stehen. Karat du Plessis (Paddock du Plessis x Corofino) ist schon heute hoch erfolgreich mit altersgerechten Siegen und Platzierungen bis zur Klasse M. Und dies wird sich fortsetzen, denn die ersten Starts in der internationalen Youngstertour unter Maximilian Gräfe sind geplant, bevor Europameister André Thieme im Sattel des Hengstes Platz nehmen wird. Des Weiteren wird schon am kommenden Mittwoch der erste Auftritt der vierjährigen Hengste in Redefin stattfinden. Beim Springpferdeauftakt aam 23. Februar im Landgestüt geht der Neustädter Prüfungssieger Okawango (Organo Sitte x Cornet Obolensky) genauso, wie Akando (Askari x Askanier) und Cornato MW (Cornet Obolensky x Stakkato) an den Start.