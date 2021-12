Elmshorn

Mit 105.000 Euro avancierte die Katalognummer 21, Unglaubliche v. Unlimited-Concerto II zur teuersten Kandidatin.

„Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass Pferde von sporterprobten Müttern gut bezahlt werden“, freute sich Geschäftsführer und Auktionsleiter Roland Metz. Denn die Mutter dieser braunen Stute ist keine Geringere als die Siegerin im Deutschen Spring-Derby von 2009 mit Thomas Kleis in Hamburg, Carassina (Zuchtname Marassina).

Die 2019 geborene Unglaubliche ist zudem die Halbschwester des gekörten United Way v. Uriko. Deren Mutter Carassina wiederum stammt aus der legendären Wodka II v. Lord-Ramiro (Otto-Boje Schoof, Hedwigenkoog), die zum Beispiel Chika’s Way v. Cartani und die 1,60 Meter-Springer sowie gekörten Uricas v/d Kattevennen v. Uriko oder Clearway v. Capitol I in direkter Verwandtschaft vorweisen kann. Unglaubliche wird künftig in Ungarn zuhause sein.

48.750 Euro war der Vigo d’Arsouilles-Cassini II-Sohn Vampire (Katalognummer 100) seinen neuen Besitzern aus der Schweiz wert. Nachdem er an diesem Wochenende bei der Körung für spätgeborene Hengste ein positives Körurteil erhalten hatte, wechselte er im Anschluss über die Winter-Chance die Besitzer. Dieser in Belgien geborene Rappe stammt ebenfalls aus einer Holsteiner Stutenfamilie, die seit Jahrzehnten mit sportlichen und züchterischen Erfolgen, zum Beispiel mit den Gekörten Casanova v. Cadillac oder Ligorett v. Lord, von sich reden macht.

Bei einem Gebot von 30.250 Euro fiel der virtuelle Hammer für La Dollar v. Million Dollar-Carthago mit der Katalognummer 15, sie wird ebenfalls in die Schweiz umziehen. Der Durchschnittspreis dieser Online-Auktion lag bei rund 17.900 Euro.

Ergebnisse Holsteiner Winter-Chance