Catch me if you can OLD, Taloubet Z, Clinton, Stakkato Gold, und weitere prominente Springlegenden bereichern die Pedigrees der Elite-Fohlen der 18. Elite-Fohlenauktion am Samstag, 31. August, im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta. Hier haben Sie die Chance sich Ihren Nachwuchsstar zu sichern.

Going for Gold mit Cosmo Gold – Hengstfohlen v. Conthargos – Werther – Achill-Libero H. Seine Mutter Wertherröschen, selbst erfolgreich in 1,60 m-Springen mit Billy Twomey und Anthony Condon, brachte keinen Geringeren als Starvererber Stakkato Gold, erfolgreich in 1,50 m-Springen unter Jan Sprehe.

Everybody’s darling Cash me if you can – Hengstfohlen v. Contendro I – Toulon – Acordplus. Catch me if you can OLD v. Catoki ist die Schwester seiner Mutter Touch me. Catch Me If You Can OLD avancierte mit Laura Klaphake zum Publikumsliebling und trug ihre Reiterin zu weltmeisterlichem Edelmetall. Sichern auch Sie sich Ihren ganz besonderen Star!

Prince Charming Castan de la Vie – Hengstfohlen v. Casall – Tangelo van de Zuuthoeve – Carolus I. Seine Großmutter ist die Schwester der Hengste Clinton I & II sowie vier weiterer 1.50/1.60 m-Springpferde. Aus dem Stamm 4965: die Hengste Levisto Z, Zandor Z sowie die Spitzenspringpferde Poor Boy/Beat Mändli, SUI, Sonora/ Jan Tops, NED, und Padua/ Ludger Beerbaum, alle drei v. Polydor.

Olympic vibes mit Temptation – Stutfohlen v. Taloubet Z – Mr. Blue – Lord Z. Atemberaubende Prinzessin von Christian Ahlmann’s Top-Sportler Taloubet Z. Urgroßmutter Legende IX ist die Mutter des gekörten Nekton v. Nimmerdor, 1.50 m-erfolgreich unter Lars Bak Anderson, DK, des 1.55 m-erfolgreichen Lamarque/Patrick Stühlmeyer und ist die Schwester des Olympia-Heros Cento/ Otto Becker.

Die 18. Elite-Fohlenauktion wird komplettiert von weiteren exklusiven Elite-Fohlen von Spritzenhengsten wie Dominator Z, Tobago Z, Comme il faut, Don VHP Z, Halifax van het Kluizebos, und Tangelo van het Zuuthoeve.

Bitte klicken Sie hier um direkt zur Kollektion der 18. Elite-Fohlenauktion zu gelangen: https://oldenburger-pferde.com/front_content.php?idart=6304&changelang=1

Einen gedruckten Katalog können Sie im Auktionsbüro Vechta bestellen.

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten auch ganz bequem am Telefon ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür folgende Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros.

Beratung und Kundenservice:

Springpferde:

Fabian Kühl: +49(0)151-14536599 oder kuehl.fabian@oldenburger-pferde.com

Johanna Weber: +49(0)171-1893792 oder weber.johanna@oldenburger-pferde.com

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Informationen/Kataloge:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com