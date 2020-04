Vechta:

Die Springkollektion begeistert mit vielversprechenden Talenten für den großen Sport. Rund um den Globus haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten bequem von zu Hause auf der Oldenburger Homepage www.oldenburger-pferde.com zu ersteigern.

Außergewöhnliches Talent: Die fünfjährige Zarzuela, Kat. Nr. 7, v. Diarado – Concetto – Castro, ist bereits siegreich in 1.10 m-Springen. Dieses Talent präsentiert überdurchschnittliche Qualität und lässt keine Wünsche offen.

Wunderschöne Überfliegerin: Die vierjährige Harriet, Kat. Nr. 30, v. Hickstead White – Conterno Grande – Rohdiamant, ist ein wahrer Diamant. Die Schimmelstute kombiniert Vermögen und feinste Rittigkeit. „Harriet hat sich während des Auktionstrainings in den vergangenen Wochen erstklassig entwickelt. Sie steckt voller Potential für den großen Turniersport“, resümiert Oldenburgs Auktionsleiter Christoph F. Rowold.

Ehrgeiziger Springer: Die fünfjährige Crystal, Kat. Nr. 43, v. Cristallo I – Padarco v.h. Hertsfeld – Espri, ist bereits in 1.20 m-Springen erfolgreich. Ein Pferd mit Einstellung und Vorsicht für den modernen Sport. Der gekörte Bruder Curo war in 1.50 m-Springen unter Mario Deslauriers, Kanada, platziert.

Sie wollen sich Ihren Favoriten für die Zukunft sichern? Dann registrieren Sie sich jetzt ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Online Elite-Auktion? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an support@oldenburger-pferde.com. Alternativ können Sie sich ganz bequem von zuhause unser Tutorial „So funktioniert die Oldenburger Online Elite-Auktion“ anschauen: https://youtu.be/ViD6vKga7sI.