Hier finden Sie erfahrene Spitzensportler sowie vielversprechende Nachwuchstalente, die keine Wünsche offen lassen.

Suchen Sie noch das passende Weihnachtsgeschenk? Dann haben Sie vom 2. Dezember bis Samstag, 5. Dezember, die Chance sich Ihren brillanten Nachwuchsstar in unserer Online-Auktion zu sichern. Die Kollektion der 4. Oldenburger Special Edition ist ab sofort im Internet im Auktionsbereich der Oldenburger Website für Sie verfügbar.

Das Training hat begonnen und die Oldenburger sind zum Ausprobieren bereit. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team, um Ihren Liebling persönlich kennenzulernen.

All I want for Christmas is you: Star Light – ein vierjähriger Wallach v. Santo Domingo – Donnerschwee – Royal Diamond. Star Light ist in Reitpferdeprüfungen hoch platziert. Mutter Grundana ist Schwester der Kat. Nr. 2 Fascination sowie der Intermediaire I-siegreichen Goldana v. Sir Donnerhall I/ Leslie Reid, CAN.

Die großartige dreijährige Fascination v. Farell – Royal Diamond – Grundstein, ist Schwester der Mutter von Star Light, Kat. Nr. 1, sowie von Goldana/Intermediaire I-siegreich mit Leslie Reid, CAN. Mutter Grundessa ist Schwester der Grand Prix-siegreichen Donnegal/Jaye Cherry, USA.

Charmante Tänzerin: Die dreijährige Great Diamond v. Grey Flanell – Rohdiamant – Donnerhall, ist eine bildschöne Prinzessin mit einer glänzenden Zukunft für die großen Dressurvierecke der Welt. Great Diamond‘s Schwester brachte den WM-Finalisten Dante‘s Hit OLD/ Dorothee Schneider.

Kommen Sie nach Vechta, um sich Ihren persönlichen Nachwuchsstar zu sichern. Noch bis zum 4. Dezember haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten im Training zu beobachten und zu begleiten sowie auszuprobieren. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit unserem Beratungs- und Kundenserviceteam auf.

Am Freitag, 4. Dezember um 18.00 Uhr, präsentiert sich die Dressurpferdekollektion in einer großen Abendschau online auf unserer Homepage www.oldenburger-pferde.com oder bei www.clipmyhorse.tv.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie im Internet im Auktionsbereich der Oldenburger Website: https://oldenburger-pferde.com/de/auktionen/4.-ose-2020/liste-auktion-kopie.html.

Beratung und Kundenservice:

Ansprechpartner Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Manuel Springhetti: +49(0)170-7093018 oder springhetti.manuel@oldenburger-pferde.com

Informationen/Katalogbestellungen:

Auktionsbüro Vechta:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com