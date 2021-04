Vechta

Vom vierjährigen Youngster bis zum bereits herangereiften Springsportler bleiben in dieser Kollektion keine Wünsche offen. Die Online-Versteigerung beginnt am Mittwoch, 7. April, und endet am Samstag, 10. April. Rund um den Globus haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten bequem von zu Hause auf der Oldenburger Homepage www.oldenburger-pferde.com zu ersteigern.

Die Pferde werden trainiert und stehen zum Ausprobieren für Interessenten bereit. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team, um Ihren Liebling persönlich kennenzulernen. Noch bis zum 9. April haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten im Training zu begleiten sowie auszuprobieren. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit unserem Beratungs- und Kundenserviceteam auf.

Offizielles Training und Ausprobierzeiten

ab Dienstag, 30. März bis Freitag, 9. April

09.30 – 13.00 Uhr Springkader

14.00 – 16.00 Uhr Dressurkader

Stallruhe an allen Sonntagen.

OS-Siegerstute der Extraklasse: Die vierjährige Only You, Kat. Nr. 6, v. Ogano – Balou du Rouet – Lord Liberty, stammt aus einem erstklassigen Stamm. Mutter Sunshine’s Botox stellte die 1.40 m und höher erfolgreichen El Balou OLD/Lillie Keenan, USA, Cirby/Romain Duguet, SUI, Channing Tatum/Katharina Offel und Cornet’s Baloufee/Piergiorgio Bucci, ITA.

Spitzensportlerin mit Spitzengenen: Die sechsjährige Coco Rubin, Kat. Nr. 7 v. Couleur Rubin – Shine On – Azur, hat nicht nur auf Vaterseite exzellente Springsportgene zu verzeichnen. Ihre Mutter Ashley ist Schwester von Gina v. Granulit/1.50 m-erfolgreich mit Ulrike Riegger und Lady Bump v. Balou du Rouet/Sebastian Numminen, FIN. Ihre dritte Mutter Wera ist Schwester des Starvererbers Grannus.

Springtalent mit Parcours im Blut: Der vierjährige Click and Go, Kat. Nr. 8, v. Clicksem – Cabrio van de Heffinck – Fuego du Prelet, ist ein wahrer Diamant aus einem internationalen Top-Stamm: Seine Großmutter Waaike ist Schwester der 1.60 m-erfolgreichen Starvererber Action Breaker/Sergio Alvarez Moya, ESP, und Quasimodo van de Molendreef/Jaime Azcarraga, MEX.

Das Auktionsteam ist bereit und informiert Sie gerne persönlich über die Oldenburger Online Elite-Auktion. Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie auf der Oldenburger Website unter https://oldenburg.auction/de/auktionen/94-elite-auktion

Beratung und Kundenservice:

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder boelle.philip@oldenburger-pferde.com

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder stratmann.benjamin@oldenburger-pferde.com

Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com