Vechta

In dem Auktionslot begeistern sporterfolgreiche Nachwuchspferde, gekörte Hengste, Brillantringstuten und talentierte Zukunftsstars. Kommen Sie am Samstag, 28. September, nach Vechta und erleben Ihren Auserwählten live in Turnieratmosphäre. Für Köstlichkeiten wie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Verbringen Sie einen herrlichen Nachmittag in Vechta!

Vom dreijährigen Youngster bis hin zum ausgebildeten Erfolgsgaranten bleiben in der Herbst Elite-Auktion am Samstag, 5. Oktober, keine Wünsche offen.

Die dreijährige Stute Rose Rhapsodie v. Quantensprung – Donnerschwee – Lord Liberty G begeistert in der Dressurpferde-Kollektion. Ihre Mutter Regentin ist die Schwester des gekörten EM-Mannschaftsbronzemedaillengewinners der Jungen Reiter Detroit v. Dimaggio unter Anna Zibrandtsen, DEN, und von Rhapsodie Queen, Grand Prix-erfolgreich unter Isabell Werth.

Ebenfalls dreijährig und bildschön: Hannah Montana v. Fürst Romancier – Rosier – Tin Rocco. Ihre Mutter Hirtara lieferte drei gekörte Söhne, darunter die Preisspitzen Bergolio OLD v. Bordeaux unter Lukas Fischer und Sting v. Sunny-Boy, EM-Mannschaftssilbermedaillengewinner der Junioren unter Dana van Lierop, NED. Großmutter Henna ist die Schwester von Monterey, Grand Prix-erfolgreich unter Jennifer Gutjahr.

Die siegreiche Catwoman v. Franziskus – Diamond Hit – Alabaster strahlt ebenfalls in der goldenen Herbst-Kollektion. Ihre Mutter Cassis ist die Schwester des gekörten und Grand Prix-erfolgreichen Ramoneur v. Rohdiamant unter Tanya Karen Seymour, RSA.

Die Pferde werden trainiert und stehen zum Ausprobieren für Interessenten bereit. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team, um Ihren Liebling persönlich kennenzulernen.

Offizielles Training und Ausprobierzeiten ab Donnerstag, 12. September bis Freitag, 4. Oktober10.00 – 13.00 Uhr Springkader13.30 – 16.00 Uhr DressurkaderStallruhe an allen Sonntagen.

Präsentation der Elite-Kollektion

Samstag, 28. September – 16.00 Uhr- Ausprobieren nach der Präsentation –

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie im Internet im Auktionsbereich der Oldenburger Website: https://oldenburger-pferde.com/front_content.php?idcat=244&lang=1

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten auch ganz bequem am Telefon ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür folgende Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros.

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Springpferde:

Fabian Kühl: +49(0)151-14536599 oder kuehl.fabian@oldenburger-pferde.com

Johanna Weber: +49(0)171-1893792 oder weber.johanna@oldenburger-pferde.com

Informationen/Kataloge:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com