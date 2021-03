Vechta

Zum alljährlichen Auftakt der Zuchtsaison können neue Mitglieder 100 Euro sparen und bekommen den Online-Zugang zu den Vererbungsprofilen gratis. Darin finden Züchter die Nachzuchtbewertung von allen Oldenburger Hengsten. Präsentiert werden alle Urteile der Zuchtleitung in übersichtlicher Form. Lassen Sie sich diesen Schatz nicht entgehen: werden Sie jetzt Mitglied.

Welcher Hengst ist der Richtige für meine Stute auf der Suche nach Größe, einem raumgreifenden Schritt, viel Schwung und Mechanik im Trab sowie einer Bergauf-Galoppade? Und welcher Hengst vererbt möglichst viel Vermögen, Manier und Vorsicht am Sprung? Auf all diese Fragen bekommen Sie jetzt fundierte und detaillierte Antworten. Die Vererbungsprofile der Oldenburger Hengste bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Vererbungsleistung der unterschiedlichen Vererber in der Praxis detailliert zu betrachten.

Senden Sie uns bis zum 15. März 2021 Ihren ausgefüllten Mitgliedsantrag per Post oder E-Mail zu und sparen Sie einmalig die Aufnahmegebühr in Höhe von 100 Euro. Klicken Sie hier, um Mitglied im Oldenburger Verband zu werden: https://oldenburger-pferde.com/upload/files/Aufnahmeantrag_OL_und_OS_deutsch.pdf

Vorteile einer Oldenburger Mitgliedschaft, nutzen Sie:

● das Know-how unserer Mitarbeiter,

● die Vermarktungsmöglichkeiten Ihrer Pferde in Vechta,

● die weltweite Registrierung Ihrer Fohlen,

● die Hoftermine mit dem Rundum-sorglos-Paket,

● die Chance auf eine Fohlenprämie und Elite-Fohlen,

● professionelle Beurteilung Ihrer Stuten und Fohlen durch die lineare Beschreibung auf den offiziellen Prämierungsterminen,

● die Chance auf exklusive Events wie dem Liebenberger Pferdeforum, dem Oldenburger Dressur-Symposium, dem Oldenburger Springpferde-Event, Züchtertreffen u.v.m.,

● unser monatlich erscheinendes Verbandsmagazin OLDENBURGERinternational,

● und vor allem die professionelle Beratung unseres gesamten Teams, unabhängig davon, ob Sie den passenden Hengst für Ihre Stute oder Ihren nächsten Sportcrack suchen,

● kostenloser OL- & OS-Account

Sie sind bereits Mitglied im Oldenburger Pferdezuchtverband und haben Ihren OL oder OS-Account noch nicht aktiviert? Gehen Sie jetzt noch schneller online! Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrer Mitgliedsnummer an account@oldenburger-pferde.com und erhalten Sie Ihren individuellen Link zum direkten Start in Ihrem OL & OS-Account.

Hier gelangen Sie zu Ihrem persönlichen OL-Account oder OS-Account: https://oldenburger-pferde.com/de/vorschalter-ol-world/-vorschalter-ol-und-os-account.html