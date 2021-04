Vechta

Vom dreijährigen Youngster bis hin zum ausgebildeten Erfolgsgaranten bleiben in dieser Kollektion keine Wünsche offen. Die Online-Versteigerung beginnt am Mittwoch, 7. April, und endet am Samstag, 10. April. Rund um den Globus haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten bequem von zu Hause auf der Oldenburger Homepage www.oldenburger-pferde.com zu ersteigern.

Die Pferde werden trainiert und stehen zum Ausprobieren für Interessenten bereit. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team, um Ihren Liebling persönlich kennenzulernen. Noch bis zum 9. April haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten im Training zu begleiten sowie auszuprobieren. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit unserem Beratungs- und Kundenserviceteam auf.

Offizielles Training und Ausprobierzeiten

ab Dienstag, 30. März bis Freitag, 9. April

09.30 – 13.00 Uhr Springkader

14.00 – 16.00 Uhr Dressurkader

Stallruhe an allen Sonntagen.

Schwarzer Tänzer: Der dreijährige Hengst Splendid, Kat. Nr. 1, v. San Amour I – Dream Boy – Friedensfürst/T., eröffnet das fulminante Auktionsjahr. Das Ausnahmetalent stammt aus einem erfolgreichen Mutterstamm: Mutter N-Infinity war bereits siebenjährig S-erfolgreich. Großmutter Fatinitza war Grand Prix-siegreich unter Tatyana Makarova, RUS. Aus dem Stamm: Europameister Rendezvous unter Michael Klimke.

Top-Offerte für den gehobenen Dressursport: Die bis Dressurprüfungen Kl. M** erfolgreiche sowie S-fertige achtjährige Toscana, Kat. Nr. 4, v. Tomahawk – Welt Hit II – Ordensglanz/T. bringt alle Möglichkeiten für eine große Dressurkarriere mit. Toscana ist die Schwester der S-erfolgreichen Fifty Cent v. Fidertanz/Helena Bicker und Lorenzio v. Londonderry/Juan Manuel Vidal Testal, ESP.

Gekörter Dressurkünstler: Der sechsjährige Hengst Dovizioso, Kat. Nr. 3, v. Dancier – Sunny-Boy – Rubinstein I, siegte bereits in Reitpferdeprüfungen und Dressurpferdeprüfungen Kl. A in Serie. Ein Bewegungskünstler mit viel Qualität. Doviziosos Bruder Dan Roy ist Prix St. Georges-erfolgreich/Heiner Schiergen. Großmutter Romantik TS ist Schwester des Vererbers Dream of Glory.

Das Auktionsteam ist bereit und informiert Sie gerne persönlich über die Oldenburger Online Elite-Auktion. Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie auf der Oldenburger Website unter https://oldenburg.auction/de/auktionen/94-elite-auktion.

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Manuel Springhetti: +49(0)170-7093018 oder springhetti.manuel@oldenburger-pferde.com

Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com