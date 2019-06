Vechta

Sichern Sie sich Ihren glänzenden Edelstein. Kommen Sie vorbei und seien Sie bei der Premiere live dabei.

Sightseeing in Vechta: Brighton v. Benefit – Destano – Wolkentanz, Kat. Nr. 74. Der Strahlemann lässt alle Herzen höher schlagen und trägt auch genetisch getestet in Zukunft seine schöne schwarze Jacke. Brighton vereint die wertvollen Blutanschlüsse von Donnerhall und Bolero in den nachgelagerten Ahnenreihen. Vater Benefit war gefeierter Oldenburger Körsieger 2018.

Weltmeisterlicher Glanz: Rolex v. Revolution – Jazz – Donnerhall, Kat. Nr. 34, ist die perfekte Krönung des Erfolgs. Dieser Bewegungskünstler entspringt der erstklassigen Verbindung aus Revolution, Weltmeister der Jungen Dressurpferde, und dem olympisch-vergoldeten Stutenstamm der Finnländerin. Seine Großmutter Ferna ist die Schwester des Stempelhengstes und Olympiahelden Don Schufro.

Schwarze Perle: Finley v. Fürstenball – San Amour I – Florestan I, Kat. Nr. 50. Mutter Fairy ist die Schwester des gekörten Lionheart v. Laurentio. Aus dem Mutterstamm entspringen zudem der bis 1,60 m-erfolgreiche Cellestial v. Cantus sowie Pacino v. Polydor. Ein charmanter Hengstanwärter, der mit Qualität und Look überzeugt.

Die Kollektion glänzt mit den Highlights des aktuellen Fohlenjahrgangs. Vererber-Stars wie De Niro, Vitalis, Escolar, Jovian, Zackerey, Belissimo M oder Totilas gepaart mit einzigartigen Mutterstämmen stellen ihren Nachwuchs im Auktionsring zu Vechta vor. Lassen Sie sich diese Highlights des neuen Fohlenjahrgangs nicht entgehen!

Entdecken Sie Ihren Nachwuchsstar bei der 1. Oldenburger Special Edition in Vechta. Die Kollektion wird komplettiert von talentierten Dressurpferden direkt zum Losstarten und weiteren exklusiven Elite-Fohlen mit Spitzengenetik.

Bitte klicken Sie hier um direkt zur Kollektion der 1. Oldenburger Special Edition zu gelangen: https://oldenburger-pferde.net/front_content.php?idart=5939&changelang=1&lang=1

Einen gedruckten Katalog können Sie im Auktionsbüro Vechta bestellen.

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten auch ganz bequem am Telefon ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür folgende Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros.

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Springpferde:

Fabian Kühl: +49(0)151-14536599 oder kuehl.fabian@oldenburger-pferde.com

Johanna Weber: +49(0)171-1893792 oder weber.johanna@oldenburger-pferde.com

Informationen/Kataloge:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com