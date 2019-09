Vechta

Sichern auch Sie sich Ihren Oldenburger Nachwuchsstar und kommen am Samstag, 5. Oktober, in das Oldenburger Pferde Zentrum Vechta zur 91. Herbst Elite-Auktion.

Die goldene Herbst-Kollektion präsentiert sporterfolgreiche Dressurtalente, gekörte Hengste, Brillantringstuten und talentierten Zukunftsstars. Vom dreijährigen Youngster bis hin zum ausgebildeten Erfolgsgaranten bleiben in dieser Kollektion keine Wünsche offen. Des Weiteren treten 45 hervorragende Elite-Fohlen mit internationalen Pedigrees an.

Sichern auch Sie sich Ihre schwarze Perle in Vechta! Die Dressurpferde-Kollektion begeistert mit edlen Bewegungskünstlern wie dem dreijährigen My Dance Star, Kat. Nr. 1, v. Morricone – Sandro Hit – Donnerhall. Der Rappe ist bereits siegreich in Reitpferdeprüfungen und war Finalist des Landeschampionats 2019. Mutter Seidenklang ist die Schwester der Intermediaire I-erfolgreichen Sambuca Tategoi v. Sir Donnerhall I unter Joana Peterka.

Der Name ist Programm – Up to date, Kat. Nr. 3, v. San Amour I – De Niro – Ponticello xx. Mutter Uthene brachte den Grand Prix-erfolgreichen Gut Wettlkam‘s Stand by me OLD v. Stedinger unter Lisa Müller. Großmutter Uthena lieferte den gekörten Diego Niro sowie den Grand Prix-erfolgreichen De Niro‘s Exception, beide v. De Niro, unter Udo Lange.

Game of Thrones, Kat. Nr. 15, v. Grey Flanell – De Niro – Hohenstein/Trak., begeistert ebenfalls in Vechta’s Schatztruhe. Der Fünfjährige ist bereits siegreich in Dressurpferdeprüfungen der Klasse A in Deutschland und Spanien. Großmutter Helia ist die Schwester von Flora v. Floriscount, Prix St. Georges-siegreich unter Ann-Christin Wienkamp und Digeridou v. De Niro, Intermediaire I- erfolgreich unter Stefanie Wichern.

Übrigens auch der Bronzemedaillengewinner bei den Europameisterschaften in Rotterdam Dante Weltino OLD v. Danone I unter der Schwedin Therese Nilshagen startete seine Karriere auf der Vechtaer Elite-Auktion. Nutzen Sie Ihre Chance!

Die Pferde werden trainiert und stehen zum Ausprobieren für Interessenten bereit. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team, um Ihren Liebling persönlich kennenzulernen. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit unserem Beratungs- und Kundenserviceteam auf.

Offizielles Training und Ausprobierzeiten

ab Donnerstag, 12. September bis Freitag, 4. Oktober10.00 – 13.00 Uhr Springkader13.30 – 16.00 Uhr DressurkaderStallruhe an allen Sonntagen.

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten auch ganz bequem am Telefon ersteigern.

