Vechta

Bieten Sie jetzt mit und sichern sich Ihren Future Star. Die Kollektion begeistert mit vielversprechenden Elite-Fohlen mit den besten Pedigrees der Welt.

Die Online Elite-Fohlenauktion endet am Samstag, 23. Mai ab 18.00 Uhr. Rund um den Globus haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten auf der Oldenburger Homepage zu ersteigern.

Anzeige

Das Auktionsteam ist bereit und informiert Sie gerne persönlich über die Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion. Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie auf der Oldenburger Website unter https://oldenburg.auction/de/auktionen/online-elite-fohlenauktion

Weitere KN+ Artikel

Registrieren Sie sich ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Online Elite-Auktion? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an support@oldenburger-pferde.com. Alternativ können Sie sich ganz bequem von zuhause unser Tutorial „So funktioniert die Oldenburger Online Elite-Auktion“ anschauen: https://youtu.be/ViD6vKga7sI. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie für Ihren Wunschkandidaten bieten.

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten aus der Elite-Kollektion auch ganz bequem am Telefon per Bietauftrag ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür die Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros. Unser Team erfüllt wie gewohnt Ihre Wünsche. Bitte finden Sie hier den Bietauftrag: https://oldenburger-pferde.com/de/auktion/sale-service/?p=0

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleitung:

Christoph F. Rowold: +49(0)151-14536599 oder rowold.christoph@oldenburger-pferde.com

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Manuel Springhetti: +49(0)170-7093018 oder springhetti.manuel@oldenburger-pferde.com

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder boelle.philip@oldenburger-pferde.com

Informationen, Telefon-Bietaufträge und Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com