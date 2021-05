Hörup

Zwei Jahre nachdem das Springflut Festival in Hörup seine gelungene Premiere feierte, ist eine Fortsetzung des nationalen und familiären Springturniers auf der Anlage der Familie Johannsen nahe der dänischen Grenze geplant. Und für die zweite Auflage vom 7. bis 11. Juli 2021 haben sich die Veranstalter neben dem sportlichen Programm noch etwas Besonderes einfallen lassen. Nämlich eine Auktion von talentierten Springpferden und erlesenen Fohlen direkt aus der Hand des Veranstalterteams. Mit dabei ist auch der Holsteiner Verband. „Ich freue mich sehr, auf einem der schönsten Turniere in Schleswig-Holstein mit von der Partie sein zu dürfen“, sagt der Vermarktungschef des Holsteiner Verbandes, Roland Metz. „Ich hatte das Turnier als Vermarktungsplattform schon länger im Auge und habe mit Auktionen im Rahmen solcher Top-Veranstaltungen in der Vergangenheit bereits sehr gute Erfahrungen gemacht. Aus diesem Grund bin ich gerne bereit, die Kollektion mit vier Fohlen aus der Züchterschaft unserer Verbandsmitglieder zu unterstützen.“

Wertvolle Genetik aus erlesenen Zuchtstätten

Die Initiative der Holsteiner Highlight Sales im Rahmen des Springflut Festivals in Hörup hat eine Handvoll renommierter Holsteiner Züchter gestartet. Im Rahmen eines beliebten Turniers in gepflegter Atmosphäre soll eine kleine, aber feine Kollektion an Fohlen und Reitpferden zur Versteigerung kommen. Für Kunden eine Chance, sich besondere Pferde und wertvolle Genetik aus erlesenen Zuchtstätten zu sichern. Denn internationale Sport- und Championatspferde, Reservesiegerhengste, Siegerstuten und Spitzenpferde auf Auktionen im In- und Ausland sind aus den ausstellenden Häusern bereits hervorgegangen. Unter anderem deren Verwandtschaft wird im Rahmen der Holsteiner Verband meets Highlight Sales@Springflut Festival zum Verkauf kommen. In den kommenden Wochen wird die Kollektion zusammengestellt und unter holsteiner.auction veröffentlicht. Dort finden Interessenten auch alle weiteren Informationen rund um die neue Auktion.