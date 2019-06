Internationales Trakehner Bundesturnier – jetzt nennen!

Hannover

Vier hochsommerliche Trakehner Bundesturniertage in Hannover bieten mehr als 50 Prüfungen und ein Rahmenprogramm, ganz im Stil der edlen Sportpferde mit dem Elchschaufelbrand. Vom 25. bis 28. Juli gilt: Die Trakehner treffen sich im Reiterstadion Hannover!

Das 15. Internationale Trakehner Bundesturnier in Hannover wartet auf mit Touren für alle Alters- und Leistungsklassen, von den Equitop Myoplast Reitpferdechampionaten bis zu schweren Dressurprüfungen, von Juniorenprüfungen in den Klassen E und A bis zu Geländepferdeprüfungen mit Bundeschampionatsqualifikationen, von den beliebten Mannschaftswettkämpfen der Zuchtbezirke bis zum S*-Springen. Dieses einzigartige Turnier bietet Profis, Amateuren und Nachwuchsreitern diverse Startmöglichkeiten – und mit etwas Glück stattliche Gewinngelder und hochwertige Ehrenpreise. Dazu kommt das besondere Trakehner Flair, in den Stallzelten, am parkartigen Abreiteplatz und am Rande von Parcours und Vierecken: Man feiert das Wiedersehen mit Freunden aus den Vorjahren und trifft neue Bekannte – verbindend ist die Passion für die Trakehner Pferde, die aus ganz Deutschland und den Nachbarstaaten anreisen. „In Hannover“ zu reiten, ist ein Erlebnis! Am 2. Juli ist Nennungsschluss – jetzt schnell nennen und dabei sein.

Das Rahmenprogramm für Reiter und Begleiter, Züchter und alle Pferdefreunde ist längst Bestandteil des sommerlichen Trakehner Pferdefestes. In diesem Jahr übernimmt ein Public Viewing und Open-Air Kino für Jungzüchter und Nachwuchsreiter und für alle, die am Donnerstagabend schon vor Ort sind, den Auftakt. Am Freitag steht am Nachmittag die erste Präsentation der Auktionsfohlen an und am Abend darf beim Sommerfest im Festzelt am Springplatz gefeiert werden. Am Samstagmittag, 27. Juli, bezaubern die elitären Auktionsfohlen noch einmal in einer kleinen Revue, bevor um 19.30 Uhr die Open-Air Fohlenauktion beginnt, rechtzeitig vorher eingeleitet durch das traditionelle Freibier. In Anschluss an die Auktion heißt der Treffpunkt „Get together“ im Festzelt auf dem Turnierplatz.

Save the Date: Am letzten Juliwochenende ist es so weit: willkommen beim 15ten Internationalen Trakehner Bundesturnier in Hannover!

Die Trakehner sind die älteste und edelste Reitpferderasse, bei Pferdefreunden auf der ganzen Welt bekannt und beliebt für ihren Adel, Leistungsfähigkeit, Schönheit und ihren besonderen Charme. Das passende Pferd für alle Ansprüche in Sport und Freizeit finden Sie bei den Trakehnern – vielleicht schon beim Internationalen Trakehner Bundesturnier vom 25. bis 28. Juli 2018 im Reiterstadion Hannover, Am Jagdstall 25, 30179 Hannover.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern. Wir sind für Sie erreichbar: Telefon 04321-9027-0, oder info@trakehner-verband.de

Informationen zum Internationalen VGH Trakehner Bundesturnier finden Sie unter www.trakehner-verband.de