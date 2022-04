Neumünster

Willkommen sind wie in den drei zurückliegenden Jahren Reiter aller Leistungsklassen, die auf Trakehner Pferden in der Saison 2022 (vom 1.10.2021 bis 30.9.2022) in einer LPO- Prüfung der Klassen E bis S eine Wertnote von 8,0 und mehr erreicht haben: Dressur, Fahren, Gelände, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren – und zwar aus Basis- und Aufbauprüfungen für Nachwuchspferde ebenso wie aus Leistungsprüfungen. Dabei sein lohnt sich: Nach Saisonende winkt ein hochwertiges Give-away für alle Teilnehmer und die Einladung zu einer besonderen Finalveranstaltung. Alle Mitglieder werden auf der Homepage abgebildet und die neuen Qualifizierten regelmäßig im Trakehner Verbandsmagazin „Der Trakehner“ veröffentlicht.

Jeder Reiter kann sich pro Pferd registrieren und hat somit die Möglichkeit mit mehreren Pferden auf der 8er-Team Homepage zu erscheinen.

Projekt zeigt Vielseitigkeit des Trakehner Pferdes

Das TTG Trakehner 8er-Team ist das erste 8er-Team eines Zuchtverbandes und wird seit nunmehr vier Jahren unter Federführung des Trakehner Verbandes, der Trakehner-Turniersport-Gemeinschaft e.V. (TTG) und des RathmannVerlages betreut. Die Sponsoren sowie die Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung unterstützen das Projekt seit Jahren, dessen Mitglieder die sportliche Vielseitigkeit des Trakehner Pferdes in allen Disziplinen und auf unterschiedlichsten Levels zeigen.

