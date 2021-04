Neumünster

Die ersten Mitglieder für das TTG Trakehner 8er-Team haben sich bereits registriert – also schnell nennen, gut reiten und dabei sein! Unter dem Dach des Trakehner Verbandes, der Trakehner-Turniersport-Gemeinschaft e.V. (TTG) und des RathmannVerlages ging das Projekt 2019 an den Start, trotzte im Folgejahr den erschwerten Startbedingungen unter Pandemie-Vorzeichen und verzeichnet auch aktuell bereits die ersten Mitglieder für das Team 2021.

Mitglied werden können alle Reiter, Fahrer und Voltigierer, die in der Saison 2021 (1. Oktober 2020 bis 30. September 2021) mit einem Trakehner Pferd in einer LPO-Prüfung eine Wertnote von 8,0 und besser erreicht haben. Die Registrierung unter www.dertrakehner.de ist ganz einfach, alle neuen Mitglieder werden auf der Homepage und im Trakehner Verbandsmagazin DER TRAKEHNER veröffentlicht – und zum Saisonende winken hochwertige Give-Aways und Sachpreise.

Gutes Reiten wird belohnt und zwar auf jedem Niveau der LPO-Turnierprüfungen. Willkommen sind Reiter mit Trakehner Pferden aus Prüfungen der Klassen E bis S, sofern diese mit Wertnoten gerichtet werden. Das Ergebnis der beiden ersten Jahre bot ein faszinierendes Schaufenster der vielseitigen Eignung der Trakehner Pferde: die Team-Mitglieder kommen aus dem Profi- und Amateursport aller Klassen. Nicht zuletzt auch die Züchter können stolz auf „ihre“ 8er-Teamer verweisen, denn sportliche Eignung ist auf jedem Level ein gefragtes Qualitätsmerkmal für ein Reitpferd.

Eine großzügige wie begeisterte Sponsorentruppe, die auch unter den Pandemiebedingungen zum Team hält, ermöglicht die TTG Trakehner 8er-Team Aktionen. Das sind neben der Trakehner-Turniersport-Gemeinschaft e.V. (TTG), dem Trakehner Verband und dem RathmannVerlag die Firmen Careliner by Bücker, Derby Pferdefutter und Handmade by EE und Stiefel, die R+V Generalvertretung Kuschel VTV sowie die Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Im RathmannVerlag in Kiel, wo auch das Verbandsmagazin Der TRAKEHNER erscheint, wird die Liste der Team-Mitglieder laufend aktualisiert und gemeinsam mit dem Trakehner Verband in Neumünster planen die Organisatoren auch für 2021 das Finale nach Saisonende.

Informationen zum TTG Trakehner 8er-Team gibt es unter www.dertrakehner.de und zum Trakehner Verband unter www.trakehner-verband.de/mitgliedschaft/das-ttg-trakehner-8er-team/.