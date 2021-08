Verden

Heftige Regenschauer produzierten zwar klatschnasse Reiter, Reiterinnen und Pferde – konnten jedoch den Ablauf der FEI WBFSH Dressage World Breeding Championships for young horses nicht entscheidend behindern. “Primus inter pares” war sogar ein Ehepaar aus Dänemark: Andreas Helgstrand setzte sich mit Jovian, einem niederländischen Hengst, an die Spitze. Ehefrau Marianne Yde Helgstrand folgte auf dem zweiten Rang mit Elverhojs Raccolto, einem dänischen Warmbluthengst auf dem zweiten Rang.

“Familiensache” WM

Ein Novum bei der Weltmeisterschaft der Jungen Dressurpferde und für beide Helgstrands ein Grund, sich riesig zu freuen. Jovian platzierte sich in der 34 Paare umfassenden Konkurrenz mit 87,14 Prozent deutlich an der Spitze. Der Hengst konnte vor allem mit seinem Trab (10,0) und der Galoppade (9,8) punkten, erhielt die Note 9,3 für die Rittigkeit und nochmals die Höchstnote 10 für die Perspektive. Dem Reiter, dessen Unternehmen auch WM-Prüfungen als Sponsor präsentiert, sah man die Begeisterung und Freude über dieses außergewöhnliche Talent aus der Zucht von E.T. Ten Bosch und dem Besitz von Helgstrand Dressage, deutlich an.

Den Siegesritt von Andreas Helgstrand mit Jovian sehen Sie hier.

Jovian war das in der Gunst der Richter herausragende Pferd der Prüfung, mit 81,88 Prozent folgte dann Elverhojs Raccolto, dessen Galoppade ebenfalls mit 9,8 bewertet wurde. Besser war nur der Westfale Eternity, der ein 10 erhielt, und von Anne-Mette Strandby-Hansen (Dänemark) auf Platz fünf geritten wurde.

Den dritten Platz in der WM-Qualifikation eroberte der Hannoveraner Hengst Quando Unico (81,70 Prozent). Den smarten, lackschwarzen Hengst stellte die von Oliver Oelrich trainierte Australierin Simone Pearce in der Gut Wettlkam-Arena in Verden vor. Die zwölf bestplatzierten Paare sind direkt für das Finale am Sonntag in Verden (ab 12.00 Uhr) qualifiziert. Am Samstag können sich drei weitere Paare über das Kleine Finale für den Run auf die Medaillen empfehlen.

Drei weitere Finalisten bei den fünfjährigen Pferden

Das Kleine Finale der fünfjährigen Dressurpferde hat Birkhof`s Bohemian OLD mit Nicole Casper (Donzdorf) gewonnen. Damit ist der Oldenburger Hengst mit 88,00 Prozent für das WM-Finale qualifiziert. Auf dem zweiten Platz empfahl sich die dänische Warmblutstute Polka Fascination M (85,20 Prozent) mit dem Dänen Dennis Kjaer im Sattel für das WM-Finale. Platz drei ging an den niederländischen Hengst Hexagons Luxuriouzz mit dem Ungarn Benedek Pachl. Auch die Jüngsten dieser Weltmeisterschaft trotzten den Wetterbedingungen. Die im Jahr 2020 auf dem Verdener Gelände neu gebauten Plätze hielten der Belastungsprobe stand. Schon zu Beginn der WM hatten etliche Reiter und Reiterinnen die Qualität der Böden gelobt und sich über das großzügige Platzangebot gefreut. Das tröstete doch ein wenig über den ein oder anderen heftigen Regenschauer hinweg.

Almased Dressage Amateurs gestartet

Die internationale Serie Almased Dressage Amateurs hat bei Verden International begonnen. Die Hamburgerin Maximiliane Dohmeyer konnte sich in der Intermediaire II der großen Tour mit ihrem Hannoveraner Elfenkönig an die Spitze setzen. In der kleinen Tour stand der Prix St. Georges auf dem Programm und den gewann die aus Bayern stammende Alexandra Maier mit Majestix. Aus Deutschland, der Ukraine und aus Dänemark kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Almased Dressage Amateurs und auch sie ließen sich von Regenschauern nicht abhalten. Knochentrockener Kommentar einer Reiterin: “Ich versuche mit der Strömungsrichtung zu reiten.”

Ergebnisübersicht Verden International

Prf. 7 WM-Qualifikation 7-jährige Dressurpferde

1. Andreas Helgstrand (DEN), Jovian 87,14 Prozent

2. Marianne Yde Helgstrand (DEN), Elverhojs Raccolto 81,88

3. Simone Pearce (AUS), Quando Unico 81,70

4. Andreas Helgstrand (DEN), Queenspark Wendy 81,24

5. Anne-Mette Strandby Hansen (DEN), Eternity 80,84

6. Nanna Skodborg-Merald (DEN), Blue Hors Touch of Olympic 80,33

Prf 02 Kleine Finale 5-jährige Pferde

1. Nicole Casper (Donzdorf/ GER), Birkhof`s Bohemian OLD 88,00 Prozent

2. Dennis Kjaer (DEN) Polka Fascination M 85,20

3. Benedek Pachl (HUN), Hexagons Luxuriouzz 84,80

4. Alex Baker (IRL), Newton Tiger 83,60

5. Tommie Visser (NED), Quinten Begijnhoeve 81,80

6. Ana Teresa Pires (POR), Van Damme 81,40