Nach einem Sommer voller Fohlen Online-Auktionen startet das Westfälische Pferdestammbuch e.V. auch wieder live durch. Im Rahmen der Deutschen Amateurmeisterschaften in Münster-Handorf werden am Samstagabend, 26. September, 13 Fohlen versteigert.

Kurzfristig wurden die Deutschen Amateurmeisterschaften nach Münster-Handorf verlegt. Eine Chance die das Westfälische Pferdestammbuch e.V. nutzen möchte, die erste Live-Auktion des Jahres durchzuführen. 13 Fohlen stehen am Samstagabend, 26. September, auf dem Handorfer Dressurviereck zum Verkauf. Präsentiert werden die Fohlen am gleichen Tag in der Mittagszeit auf dem Springplatz. „Wir freuen uns die Deutschen Amateurmeisterschaften im Westfälischen Pferdezentrum ausrichten zu dürfen. Mit der Integration der Fohlen-Auktion, die erstmals in diesem Jahr wieder live stattfinden kann, bieten wir unseren Kunden eine sehr gute Plattform der Vermarktung und den Reitern ein interessantes Rahmenprogramm“, so Geschäftsführer Carsten Rotermund. „Nach den sehr erfolgreich verlaufenden Online-Auktionen der letzten Monate freue ich mich nun auch wieder eine Kollektion ausgewählter Fohlen live versteigern zu können“, fügt Auktions- und Vermarktungsleiter Thomas Münch hinzu, der am 26. September selbst den Auktionshammer schwingen wird.

Die Kollektion der Fohlen wird rechtzeitig im Internet unter westfalenpferde.de veröffentlich. Eine Woche später werden knapp 50 Reitpferde im Rahmen der 60. Elite-Auktion des Westfälischen Pferdestammbuchs e.V. online versteigert. Eine Präsentation ausgewählter Reitpferde der Kollektion wird im Rahmen der Deutschen Meisterschaften stattfinden.

Selbstverständlich werden die Veranstaltungen unter strengen, den aktuellen Auflagen entsprechenden, hygienischen Bedingungen stattfinden. Zuschauer, die die Deutschen Amateurmeisterschaften oder die Fohlen-Auktion live erleben möchten, müssen sich vorher anmelden. Ein Dokument zur Anmeldung steht unter westfalenpferde.de zum Download bereit.