Elmshorn

48 vielversprechende Youngster haben es in das Lot geschafft. Unter ihnen sind zweijährige Rohdiamanten, altersgemäß ausgebildete Nachwuchspferde und drei tragende Zuchtstuten. Sie alle werden sich am Samstag und Sonntag noch einmal via ClipMyHorse.TV live präsentieren.

Nachkommen von Hengsten wie Casall, Cornet Obolensky oder Dinken sowie Cash and Carry sind vertreten. Aber auch Vererber wie Crunch, Balou du Rouet, Comme il faut oder Vagabond de la Pomme schicken beispielsweise interessante Nachzucht.

Anzeige

Am kommenden Wochenende wird es dann ernst. In zwei Gruppen eingeteilt kommen die Holsteiner Pferde zur Versteigerung. Den Auftakt machen die Katalognummern 1 bis 24 am Samstag. Ab 9:00 Uhr zeigen sie sich nochmal in einer Livepräsentation via ClipMyHorse.TV, bevor das Ausbieten des ersten Pferdes um 15:00 beginnen wird. Das gleiche Modell gilt für die zweite Hälfte des Lots (Katalognummer 25 bis 48) am Sonntag. Die Videos, Pedigrees sowie die Röntgenbilder sind unter holsteiner.auction einzusehen.

Die Pferde können am Samstag und Sonntag nach den Präsentationen noch probegeritten und kennengelernt werden. So zum Beispiel die Katalognummer 29, Calina v. Calinello-Capitol I, deren Mutter Genua in 1,40 Meter-Konkurrenzen brillierte und deren zweite Mutter Zange v. Lagos mehrere bis 1,60 Meter-Springen erfolgreiche Nachkommen brachte. Oder die Katalognummer 13, Fabienne v. Clinton I-Quinar. Sie ist tragend vom Kashmir van Shuttershof-Sohn Casanova de Beaufour und glänzte bei ihrem Stutentest mit einer 9,5 im Springen und hatte bereits Fohlen. Für Online-Auktionen hat sich in diesem Jahr das Portal holsteiner.auction etabliert, bei dem in Echtzeit mitgesteigert werden kann. Es empfiehlt sich, vorab eine Registrierung vorzunehmen, falls das für frühere Auktionen nicht bereits geschehen ist.

Bei allen Fragen rund um die Veranstaltung und zu den Pferden selbst steht Roland Metz (+49 171 4364 651) gerne zur Verfügung.