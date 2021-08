Valencia

Die Erleichterung stand Anna Barth und Alva Feilcke ins Gesicht geschrieben. „Wir haben unser Ziel erreicht,“ sagten die beiden Seglerinnen des Kieler Yacht Clubs, als sie in der Hitze von Valencia ihr Boot zusammenpackten. Das Ziel war, sich für die Jugend-WM im November im Oman zu qualifizieren. Bei der Weltmeisterschaft der 29er blieben Barth und Feilcke mit Gesamtrang 45 zwar etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück – lösten aber als bestes deutsches Mädchenteam das Ticket für das Großevent auf der Arabischen Halbinsel. Weltmeister wurden die Spanier Mateo und Simon Codoñer vor ihren Landsleuten Quicorras Urios Salinas und Filippo Binetto Pozzi.

Deutsche Teams kämpfen mit „spanischen Verhältnissen“

Alle deutschen Teams hatten mit dem zu kämpfen, was Lisander Zeiske „spanische Verhältnisse“ nennt: die schwierigen Bedingungen vor Valencia mit wenig Wind bei großer Welle, die über weite Strecken aus dem Osten anrollt. „Schwerere Teams haben dann große Schwierigkeiten, ihren Speed aufzubauen“, erklärte Landestrainer Thomas Berg.

Und mit dem Speed schwinden die taktischen Optionen in einem sehr hochklassig besetzten Feld. Für Lisander Zeiske und Matti Balzereit stand am Ende dennoch das beste Kieler Ergebnis: Platz 36 bedeutete zugleich das zweitbeste deutsche Ergebnis hinter Carl Krause und Max Georgi (Rostock). Insgesamt waren 190 Jugendcrews vor Valencia am Start.

Schwall/Schmidt verpassen Goldflotte

Die bitterste Pille mussten Per Schwall und Simon Schmidt schlucken. Die Ersten der deutschen Rangliste hatten sich intensiv auf die Bedingungen vorbereitet, Gewicht abgenommen, das Material optimiert – und scheiterten dann um Haaresbreite an der Qualifikation für die Goldflotte der besten 40 Boote. „Drei Knoten mehr Wind, und es wäre ein ganz anderes Spiel in der Qualifikation geworden,“ sagte Landestrainer Berg.

Schwall und Schmidt blieb nichts anderes, als ihr Potenzial in der Silberflotte zu zeigen, wo sie am Ende den zweiten Rang einfuhren. Und das Positive aus der Regatta zogen: „Wir haben viel über Leichtwindtechnik gelernt“, sagte Schwall. Und Vorschoter Schmidt ergänzte mit Blick auf die nun anstehende Kieler Woche, wo die 29er ab Donnerstag, 9. September aufs Wasser gehen: „Da ziehen wir voll durch!“

Für alle drei Kieler Teams stehen die letzten Regatten in der Jugendklasse an. Nach der deutschen Meisterschaft im Oktober steigen sie in den 49er FX um. Das ist für Frauen schon die olympische Klasse, für die Jungs gibt es als Fernziel noch den 49er. Die überragende Leistung der deutschen Athleten bei den olympischen Regatten vor Enoshima sind Ansporn genug, weiter hart zu trainieren. Auch wenn es in den spanischen Verhältnissen von Valencia die eine oder andere Frustration zu verkraften gab.

Von Andreas Schmidt und Niklas Schomburg