330 Teilnehmer zur Regatta Goldener Opti erwartet

Kiel

Der Goldene und Silberne Opti ist zurück in gewohntem Fahrwasser: Nach dem Ausfall in 2020 und der Terminverlegung mit einigen Einschränkungen in 2021 findet die Traditionsregatta des TSV Schilksee am Wochenende nun zum bekannten Zeitpunkt, in stattlicher Größe und dem gewohntem Flair rund um den Segelsport statt. 330 Jüngstensegler aus fünf Nationen haben in den beiden Leistungsgruppen gemeldet. Am Start sind die Nationalmannschaften von Deutschland und aus Polen sowie die stärksten Dänen, die bereits im vergangenen Jahr das Spitzengeschehen vor Schilksee mitbestimmten. Unter US-amerikanischer Flagge treten die Schwestern Luisa und Clara Neumann an. Und ganz frisch haben sich noch zwei Ukrainerinnen angemeldet.

Neben Deutschen auch Dänen, Polen, US-Amerikaner und Ukrainerinnen am Start

Das Aufatmen nach zwei schwierigen Jahren ist beim Veranstalter deutlich hörbar: „Endlich kehren wir wieder zu dem traditionellen Geschehen zurück, können auch wieder die Seglerparty am Sonnabend anbieten. Das gesellige Zusammentreffen der Sportler gehört einfach dazu“, sagt Organisationsleiter Boris Andratzek. Einschränkungen werden nur noch dadurch spürbar, dass auch die Steuerleute-Besprechung, die Siegerehrung und ein Teil der Party unter freiem Himmel stattfinden werden.

Der Zulauf zu der Regatta, die nach der Deutschen Meisterschaft den höchsten Ranglistenfaktor in Deutschland hat, war riesig. „Innerhalb weniger Stunden waren die Meldeplätze ausgeschöpft“, so Andratzek, der allerdings gesteht, dass er sich etwas mehr Internationalität gewünscht hätte. Aber rund 50 Teilnehmer aus anderen Nationen sind am Start. Und sie sorgen für Qualität: Der Deutsch-Däne John Frederik Wolff landete im vergangenen Jahr auf Platz zwei beim Goldenen Opti, Aksel Berg aus Aarhus wurde Dritter.

60 Ehrenamtler des TSV Schilksee sorgen für die Organisation

Die Resonanz der Sportler bestärkt die Organisatoren des TSV Schilksee, das Event weiterhin auf die Beine zu stellen. Auch wenn es mehr denn je zum Kraftakt wird. Denn die Akquise von Sponsoren wird immer schwieriger, gleichzeitig steigen die Ausgaben durch erhöhte Kraftstoffpreise für die Motorboote, aber auch durch die Anhebung der Gebühren für Veranstaltungsgenehmigungen. Möglich ist die Ausrichtung nur durch den Einsatz von 60 ehrenamtlichen Helfern aus dem Verein, die neben der Regatta-Organisation auf dem Wasser auch die Formalien im Regattahaus und die Organisation der Party zu leisten haben.

Dabei befindet sich die eigene Jugend nach den Pandemie-Jahren noch im Wiederaufbau. Mit Lilit Penate Medina ist nur eine TSVS-Starterin beim Silbernen Opti dabei. Dafür nutzen 30 Segler aus dem Kieler YC die kurze Anfahrt von Strande aus auf die Regattabahn.

In beiden Leistungsklassen sind sechs Wettfahrten geplant. Die Opti A (230 Teilnehmer) starten am Sonnabend um 11 Uhr, die Opti B (100 Teilnehmer) eine Stunde später. Die letzte Startmöglichkeit ist am Sonntag um 14 Uhr.