Ein bisschen aufgeregt ist Jorve schon. Denn auf einem Segelboot sei er noch nie gewesen, sagt der Vierjährige und drückt Kuschelhund „Mell“ an sich. Als er von 49er-Bundestrainer Marc Pickel die Schwimmweste angelegt bekommt, schaut er etwas skeptisch – aber auf dem Boot bewegt er sich sofort wie ein Profi. Kein Wunder: Gegen das, was Jorve in den vergangenen dreieinhalb Jahren durchgemacht hat, ist so ein Segeltörn ein Klacks.

Im Februar 2017 erkrankte er als Eineinhalbjähriger an akuter lymphatischer Leukämie (ALL). „Das war ein Schock, von einem Tag auf den anderen war alles anders“, sagt Vater Lars Brummund. Es folgte eine Intensivtherapie bis September, dann eine Erhaltungstherapie bis Februar 2019. „Gerade als wir wieder in den Alltag starten wollten, kam die Diagnose: Die Krankheit ist wieder da“, sagt der 32-Jährige. Ein halbes Jahr später, am 30. Oktober 2019, bekam Jorve eine Stammzelltransplantation, am 3. Dezember durfte er das Krankenhaus verlassen. „Seitdem erholt er sich gut von den Nebenwirkungen und Strapazen“, sagt Brummund. Untersuchungen im UKSH stehen nach wie vor monatlich an. Aber auch ein Stück Normalität: Nach vierwöchiger Reha im Schwarzwald besucht Jorve seit vergangenem Montag wieder die Kita.

José-Carreras-Stiftung stieß die Aktion an

Der Papa ist – wie Mama Sandra – stolz auf den Sohn. „Er war in der gesamten Zeit sehr stark und tapfer“, sagt er. „Es gab nur wenige Tage, an denen er schlecht drauf war. Jorve ist sehr lebensfroh.“ Das zeigt sich auch in Strande an Bord der J/80 „Jintonic“ von Henning Voigt. Der Neumünsteraner Unternehmer hat sein Kielboot und ein Motorboot an diesem Tag den 49er-Seglern Erik Heil und Thomas Plößel sowie Trainer Marc Pickel und Team-Manager Frithjof Schade überlassen, damit sie Jorve, der im September seinen fünften Geburtstag feiert, ein besonderes Erlebnis bereiten können: Segeln in der Strander Bucht. Angestoßen und unterstützt wurde die Aktion von der José-Carreras-Leukämie-Stiftung. Die Organisation des Star-Tenors hat sich auf die Fahnen geschrieben, Leukämie heilbar zu machen, fördert dafür Forschung und Wissenschaft sowie Infrastrukturprojekte. Und unterstützt Patienten und Angehörige dabei, die schwere Erkrankung zu bewältigen, die Strapazen für einige Zeit zu vergessen.

Einen unbeschwerten Nachmittag verbringt Jorve mit seinen Eltern sowie der zweijährigen Schwester Neele bei perfektem Wetter auf dem Wasser. „Sie haben das richtig genossen, das war eine runde Geschichte für alle Beteiligten“, sagt Marc Pickel. Auch Erik Heil und Thomas Plößel zeigen sich begeistert, dass sie ihre Segel-Leidenschaft einem besonderen Jungen weitergeben konnten.

Olympia-Verschiebung "nicht dramatisch"

Dabei ist dieser Törn Anfang August in Strande nur möglich, weil die Olympischen Spiele im Zuge der Coronavirus-Pandemie verschoben wurden. Eigentlich wären Heil/ Plößel aktuell im 49er auf der Jagd nach Olympia-Edelmetall. Die nationale Ausscheidung gegen die Kieler Justus Schmidt und Max Boehme hatten sie mit Bronze und Silber bei den beiden Weltmeisterschaften im Dezember und Januar klar für sich entschieden, waren in bestechender Form. „Ja, das waren tolle Ergebnisse“, sagt Plößel, betont aber: „Es gibt immer Dinge, an denen man arbeiten muss.“ Die Verschiebung der Spiele sehen die Olympia-Dritten von Rio 2016 gelassen. „Das ist nicht so dramatisch, wir konnten dadurch unser Studium weiter vorantreiben, Thomas seine Masterarbeit schreiben“, sagt Heil. Und doch ergeben sich Probleme: Eine längere Olympia-Kampagne bedeutet auch ein Jahr mehr, das finanziert werden muss. „Das ist nicht leicht, denn es sind einige Sponsoren weggebrochen“, sagt Trainer Pickel. „Da steckt viel Arbeit drin.“

Ziel für Tokio : Besser als in Rio

Mindestens genau so viel Arbeit steckt aktuell im Boot. Nach den Großevents in Neuseeland und Australien ist das Material im Container um die ganze Welt verschifft worden, „das tut dem auch nicht unbedingt gut“, sagt Pickel. „Der 49er ist ein sehr technisches Boot. Allein die Wartungsarbeiten sind sehr intensiv“, ergänzt Plößel. Demnächst will die Crew gemeinsam mit den Spaniern Diego Botín und Iago López in deren Heimat trainieren. Wasserzeit hatten sie seit Beginn der Pandemie kaum. „Aber das war bei allen so. Es wusste ja niemand, wie und wann es weitergeht“, sagt Heil.

Der Höhepunkt des Segel-Wiederbeginns ist zweifellos die hochwertig besetzte Kieler Woche. „Ob wir die EM segeln, überlegen wir noch“, erklärt Heil mit Blick auf das Event Anfang Oktober am österreichischen Attersee. „Vielleicht trainieren wir lieber in einem Revier, das Enoshima ähnlich ist.“ Denn die Mission ist klar: „Unser Ziel ist es, in Tokio besser abzuschneiden als in Rio“, sagt Pickel. Im Klartext: mindestens Olympia-Silber.

