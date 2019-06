Kiel

„Wir waren schon oft in Kiel, aber so ein Wetter hatten wir, glaube ich, noch nie!“ – Fynn Sterritt grinst mit der Sonne um die Wette. Der britische 49er-Vorschoter (Foto 3. v. li.) bildet gemeinsam mit seinem Steuermann James Peters (3. v. re.), den Spaniern Diego Botín (li.) und Iago López (2. v. li.) sowie den Kielern Justus Schmidt und Max Boehme (re.) eine illustre Gemeinschaft: drei Teams, die bei der jüngsten EM in Weymouth unter die Top Sechs fuhren und sich nun in Kiel zu einer nationenübergreifenden Trainingswoche eingefunden haben.

Auf dem Wasser Rivalen, an Land Kumpel

„Man will immer mit den Besten trainieren, dadurch wird jeder Einzelne besser, weil man sich gegenseitig pusht“, sagt Sterritt über die Wassereinheiten und Nachbesprechungen unter der Ägide des spanischen Coaches Pepe Liz. „Wir kommen aus unterschiedlichen Ländern, wollen alle zu den Olympischen Spielen und dort Medaillen gewinnen. Aber jeder ist bereit, Erfahrungen und anderes zu teilen. Wir lassen das Rennen auf dem Wasser, an Land sind wir Kumpel, das ist Sport.“

Die sechs liegen auf einer Wellenlänge, von Lagerkoller keine Spur – obwohl sie sogar zusammen wohnen: Die Gäste sind in den nebeneinander liegenden Häusern von Eltern und Tante des Kieler Vorschoters Max Boehme untergebracht. „Alles entspannt“, sagt Boehme. Und der nächste Block ist bereits geplant: „Wir kommen am 17. Juni wieder nach Kiel, um vor der Kieler Woche nochmal gemeinsam zu trainieren“, sagt Sterritt.

