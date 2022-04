Mallorca

Den ersten großen Leistungstest des neuen Olympiazyklus bei der Trofeo Princesa Sofia vor Mallorca hat die Flotte des Deutschen Segler Verbandes (DSV) mit acht Top-Ten-Platzierungen und der Bronze-Medaille für ILCA-Segler Philipp Buhl, aber auch ein paar Rückschlägen beendet.

Knapp 800 Boote und 1000 Segler kamen zu der Traditionsveranstaltung. Im Fokus: die neuen Olympiaklassen für 2024. Der 470er ist aus der Frauen- und Männer-Disziplin zur Mixed-Klasse zusammengewachsen. Dabei zeigte sich, dass beide Konzepte, sowohl Mann oder Frau am Ruder, funktionieren. Die Hamburg-Augsburger Kombination Luise Wanser/Philipp Autenrieth lag lange auf Medaillenkurs rutschte aber im finalen Rennen auf Platz vier ab. Das Kieler Ehepaar Malte und Anastasiya Winkel etablierte sich auf Rang acht. „Die Gesamtleistung wird Motivation schaffen. Uns war klar, dass wir durch das Studium etwas wenig Trainingszeit hatten. Wir wissen nun aber, dass wir in der Spitze mitfahren“, bilanzierte Malte Winkel.

Kiter schaffen Anschluss an die Weltspitze

Bei den Kitern zeigte Leonie Meyer, dass sich die Konzentration auf den Sport nach dem Abschluss des Medizinstudiums an der CAU auszahlt. Mit Platz neun ist sie in die Weltspitze zurückgekehrt. Bei den Männer verfehlte Jannis Maus (Oldenburg) als Vierter knapp das Podium.

Surfer Sebastian Kördel konnte im alles entscheidenden Rennen seine Top-Leistungen aus der Vorrunde nicht auf den Kurs bringen und wurde Siebter. Seine Kieler Kollegin Lena Erdil blieb als 37. hinter den Hoffnungen zurück.

Corona bremst Olympia-Bronze-Gewinner Kohlhoff/Stuhlemmer aus

Früher als geplant mussten die Tokio-Bronze-Gewinner Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer ihren Mallorca-Auftritt beenden. Nach fünf von zwölf Rennen mit Top-Resultaten hinderte eine Corona-Infektion Steuermann Kohlhoff am Weitersegeln. So segelte einmal mehr ILCA-Ass Philipp Buhl die beste Platzierung für den DSV ein. Schon vor dem Finale war ihm eine Medaille sicher, am Ende wurde es Bronze.