Kiel

Start bei Schwachwind aus Nord, gefolgt von Nord-Ost, später Ost um 15 Knoten – und als es am frühen Sonnabendmorgen mit teilweise mehr als 40 Knoten blies, waren die meisten Jachten schon fest im Hafen von Marstal, konnten gemütlich unter Deck ein paar Stunden Schlaf nachholen. Am schnellsten erreichte die Kieler „needles and pins“ mit Ulrich Münker das Ziel, ging nach fünf Stunden, 48 Minuten und 32 Sekunden durchs Ziel. Den Sieg in der Klasse ORC I schnappte sich nach berechneter Zeit allerdings die „Arndt“ mit Skipper Stefan Kunstmann, das Flaggschiff der Schulungsgruppe des Kieler Yacht-Clubs.

"NixMitX" holt Gesamtsieg

Nach der großen Siegerehrung und gemeinsamem Buffet für mehr als 500 Segler ging’s am Sonntag zurück nach Kiel. Die Rückregatta entwickelte sich einmal mehr zur Flautenschlacht, besonders auf den letzten Meilen, nur 32 Boote schleppten sich ins Ziel. Am schnellsten war die „Lavinia“ von Volkmar Hausberg ( Kiel) aus der Gruppe Yardstick I, die nach sieben Stunden, vier Minuten und 31 Sekunden die Ziellinie kreuzte und damit auch nach berechneter Zeit den Sieg in ihrer Klasse einfuhr.

Den Ærø-Rund-Cup für die schnellste Jacht aller Klassen nach berechneter Zeit auf Hin-und Rückregatta gewann die „NixMitX“ von Sönke Driller ( Gifhorn), die sich gegen Claus Bönings „Moshulu“ und die „Lavinia“ durchsetzte.

