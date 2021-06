Kiel/Überlingen

In der Zweiten Segel-Bundesliga geht der Kieler Yacht-Club mit klarer Zielsetzung in die Saison: „Wir wollen in die Erste Liga“, erklärte das Team des KYC, das mit Moritz Peitzner, Noah Piotraschke, Max Ramm und Niklas Schubert auf dem Bodensee in die Mission Aufstieg starten wird. „Ziel für das Event ist daher auch mindestens eine Platzierung in den Top Ten.“

Die Konkurrenz kommt auch aus dem eigenen Bundesland: In der Zweiten Liga sind auch Lübecker Yacht-Club und Lübecker Segler-Verein sowie die Seglervereinigung Itzehoe dabei. Mit den Regatta-Seglern Neuruppin aus Brandenburg und dem Segel-Club Salzgitter aus Niedersachsen schnuppern zudem zwei Neulinge erstmals Zweitliga-Luft.

Gefürchtete drehende Leichtwinde auf dem Bodensee

Vor allem für die Crews von der Küste ist der Bodensee stets ein hartes Pflaster: Er ist bekannt für seine Leichtwindbedingungen, die die Nerven der Seglerinnen und Segler jedes Jahr aufs Neue auf die Probe stellen. Gleich vier Klubs haben dabei in Liga eins Heimvorteil. „Es ist der erste Schlagabtausch für alle Klubs, nach dem wir wissen, wo wir als Aufsteiger in der Erste Liga stehen“, sagte Erich Frieling, Präsident vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen. Konrad Huther vom Segel- und Motorboot Club Überlingen ergänzte: „Wie fast überall können gewisse Revierkenntnisse von Vorteil sein, wenn bestimmte Bedingungen vorherrschen. Unser Team bringt ein gewisses Crewgewicht mit und hofft eher auf kräftigere Windverhältnisse.“

Der Kieler Erstligist von OneKiel, der in der vergangenen Saison als Aufsteiger nur knapp den Titel verpasste und sich zum deutschen Vizemeister krönte, geht auf dem Bodensee mit Magnus Simon, Matti Cipra, Max Kleinsorg und Silas Oettinghaus an den Start – und gilt erneut als großer Mitfavorit auf den Meistertitel und womöglich ärgster Konkurrent für den NRV, bei dem Johann Kohlhoff erstmals als Steuermann an den Start geht. Aus Schleswig-Holstein mischen zudem der Flensburger Segel-Club und der Schlei-Segel-Club in der Bundesliga mit.