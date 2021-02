Auckland

Ursprünglich sollte die Qualifikationsregatta am Mittwoch fortgesetzt werden. Die Organisatoren gaben aber am Sonntag bekannt, dass die nächsten Rennen auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben werden. Zuvor hatte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern einen vorläufigen Level-3-Lockdown für die Stadt und einen Level-2-Lockdown für den Rest des Landes angeordnet.

Drei Corona-Fälle führen zu hartem Lockdown

In einem südlichen Vorort von Auckland waren drei Corona-Fälle aufgetreten. Daraufhin wurden Schulen, öffentliche Einrichtungen und auch das America’s-Cup-Dorf von den Behörden für 72 Stunden abgeriegelt.

Neuseeland war der Pandemie bislang erfolgreich mit harten Lockdowns begegnet. Einreisende – auch die Mitglieder der America’s-Cup-Teams – hatten sich strikten Zwei-Wochen-Quarantänen zu unterziehen. Die Pandemie schien im Inselstaat bis zu diesem Neuausbruch kontrolliert zu sein, weshalb in der „City of Sails“ bei den Ausscheidungsrennen für das Duell um die berühmte Silberkanne zehntausende Fans im neuseeländischen Sommer zusammenkamen.

Das Prada-Cup-Finale wurde nun beim Stand von 4:0 für Patrizio Bertrellis „Luna Rossa Prada Pirelli“-Team gegen das britische „Ineos Team UK“ um Segel-Star Sir Ben Ainslie unterbrochen. Die Crew, die zuerst sieben Siege verbucht, darf Neuseeland im America’s Cup herausfordern. Dieser wird am 6. März gestartet. In der 170-jährigen Geschichte des America’s Cups ist das Herausforderer-Finale erstmals eine rein europäische Angelegenheit.

Italiener lassen Briten keine Chance

Ein Finale, das bisher von den Italienern dominiert wird. In den Auftaktrennen am Sonnabend konnten sich die Azzurri mit höherer Geschwindigkeit und gutem Bootshandling durchsetzen. „Wir hatten heute ein sehr gutes Gesamtpaket. Das zweite Rennen war eng und hätte auch anders ausgehen können“, sagte Italiens Steuermann Francesco Bruni. Die erste Wettfahrt ging mit einem Vorsprung von 1:52 Minuten überdeutlich an die Italiener, im zweiten betrug der Vorsprung im Ziel 26 Sekunden.

Am Sonntag gewannen Bruni und Co. das dritte Rennen mit perfekter Matchrace-Taktik um 13 Sekunden, im vierten Duell profitierten sie von einem Fehler der Briten in der Vorstartphase, der am Ende 41 Sekunden Rückstand bedeutete. „Wir können viel besser segeln – und das müssen wir auch“, sagte der viermalige Olympiasieger Ainslie. „Auf diesem Level darfst du dir keine Fehler erlauben, und wir haben zu viele gemacht. Jetzt müssen wir uns neu sortieren und mit einer starken Reaktion zurückkommen.“ Wann sich die Gelegenheit dazu bietet, ist noch nicht bekannt.