Darum ist eine Segel-Kieler-Woche in Schilksee eine echte Kieler Woche

Kiel

Nun beginnt sie also, die Kieler Woche 2021. Eine besondere wird sie sein. Die zweite unter Corona-Bedingungen. Die erste gänzlich ohne Musik- und Gastro-Areale in der Innenstadt. Kieler Woche light – oder Kieler Woche pur? Definitiv Letzteres.

Was ist Ihr Kieler-Woche-Gefühl, liebe Leserinnen und Leser? Ist es der Ausnahmezustand in der Stadt, in dem man jeden Abend über die Kiellinie oder um die Hörn tingelt? Sind es die vielen Gratis-Konzerte? Ist es der Internationale Markt mit seinen Gerüchen und Geschmäckern von Rentierrolle bis Germknödel? Die Krusenkoppel als Kinderparadies? Lauschige Abende beim Night Glow auf dem Nordmarksportfeld oder Party am Kölsch-Stand? Oder ist es gar die Parkplatznot, die Hektik, die elend lange wummernden Bässe, wo man doch am nächsten Morgen früh zur Arbeit muss?

Mein Kieler-Woche-Gefühl ist der Moment am Morgen, an dem ich vom Tempest-Parkplatz kommend auf das Schilkseer Hafenvorfeld zugehe und „auf halber Rampe“ einen Blick auf den Olympiahafen werfe. Meist ist das so gegen 9 Uhr. Es ist dann noch recht ruhig zwischen Fliegendem Holländer, Otto-Schlenzka-Promenade und Vaasahalle, aber trotzdem liegt schon etwas in der Luft. Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm, in der es schon leicht knistert.

Zwei Stunden später starten meist die ersten Regatten, viele Segler sind nun schon an ihren Booten, bereiten sich und ihr Material vor, ehe sie aus dem Hafen auslaufen. An den Ständen und Buden beginnt die Betriebsamkeit langsam, einige Spaziergänger lassen sich den Wind um die Nase wehen. Einmal tief einatmen – gleich beginnt er, der nächste Segeltag der Kieler Woche.

In normalen Jahren ist die Kieler Woche das größte Volksfest Nordeuropas, so heißt es. Im Kern aber, und das ist nicht nur eine Marketing-Kampagne, ist sie die größte Segelveranstaltung der Welt. Das mag man zwischen Scooter-Konzert und Krabbenbrötchen bei Gosch vergessen. Und das allein zieht keine drei Millionen Besucher jährlich an, klar. Aber ohne den Sport, ohne das Segeln, gäbe es heute das Volksfest nicht. Ich verteufle die Party in Kiels fünfter Jahreszeit nicht, im Gegenteil: In normalen Jahren zieht es mich nach dem Feierabend als Segelreporter in Schilksee – meist so gegen 21 Uhr – auch oft in die Innenstadt. Aber erstens ist dies kein normales Jahr. Und zweitens bleibe ich auch allzu gern bis in die Nacht im Olympiazentrum.

Vielleicht bin ich als waschechter Schilkseer auch parteiisch. Aber schon vor Corona zog es viele Schilkseer eher in den Hafen als in die Stadt (ja, in Schilksee sagt man „in der Stadt“, wenn man vom Kiel südlich des Kanals spricht). Und es zog viele Kieler nach Schilksee, zu Getränken und Musik an die Waterkant, wo es ohne den richtig großen Trubel trotzdem ein Erlebnis ist. Vor allem am Dienstag (oder früher auch mal am Mittwoch, als sich die olympischen und internationalen Klassen noch jährlich mit dem ersten und zweiten Segelteil abwechselten) zum Segler-Feuerwerk. Aber auch an allen anderen Tagen. Denn in Schilksee schlägt das Herz der Kieler Woche. Auf dem Wasser und an Land.

1948 gab es zwei Kieler Wochen

Der Startpunkt des heutigen Großevents war eine eintägige Freundschaftsregatta, aus der schnell ein Ereignis der Superlative wurde. Mit 20 Jachten beginnt es im Jahr 1882, nur zehn Jahre später sind es mehr als 100 aus aller Welt. Kaiser Wilhelm II. ist seit 1889 dabei, auf seiner Jacht „Meteor“ erreicht ihn am 28. Juni 1914 die Nachricht vom Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo. Zwischen den Weltkriegen verkommt die Kieler Woche zur Nazi-Propaganda, aber die olympischen Spiele 1936 sind ein Highlight für den Segelsport in Kiel. Und in der Nachkriegszeit schenkt die Kieler Woche den Menschen Hoffnung: Die britische Besatzungsmacht organisiert schon 1945 die erste „Kiel Week“ für Segler ohne deutsche Beteiligung, zwei Jahre später ruft Oberbürgermeister Andreas Gayk die „Septemberwoche: Kiel im Aufbruch“ ins Leben.

1948 gibt es zwei Kieler Wochen: Im Juni wird gesegelt, im Herbst ist „Septemberwoche“. 1949 wird dann eine Veranstaltung daraus: Segeln, Sport, Kultur und ein Programm für Kinder und Jugendliche. 1962 gibt es erstmals größere Bühnen, 1972 steigen zum zweiten Mal Olympische Segelwettbewerbe in Schilksee, und die erste Windjammerparade wird als „Jahrhundertschauspiel“ gefeiert. 1974 wird die Spiellinie eingeweiht, die 1997 auf die Krusenkoppel umzieht, seit 1981 lädt der Internationale Markt zum Schlemmen ein.

Warum ich Ihnen das alles erzähle? Nun, erstens bin ich nicht nur Segelreporter, sondern auch Historiker und habe einfach Spaß an sowas. Aber vor allem zeigt es: Die Kieler Woche ist seit ihrer Premiere im Fluss, ist an vielen Stellen gewachsen, hat sich immer wieder neu erfunden und aufgestellt. Einheit in Vielfalt, Beständigkeit im Wandel. Das Segeln ist die große Konstante. Ebenfalls über die Jahre gewachsen, ebenfalls verändert in Klassenmix, Ort und Teilnehmerfeldern. Aber immer da.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man muss kein Segler sein, um in Schilksee sein Kieler-Woche-Gefühl zu finden. Man kann es hier auch einfach mögen, zwischen den Booten und dem Strand, den kleinen Büdchen und dem Klamottenverkauf in der Vaasahalle. Auf den Stufen gegenüber der Dampferbrücke zu sitzen und unbedacht handelnden Leuten dabei zuzusehen, wie ihnen von einer räuberischen Möwe während der Foto-Pose der Fisch aus dem Brötchen geklaut wird. Den besten Fisch gibt es hier, das wissen nicht nur die Vögel.

Schilksee ist Schilksee, ob in der Stadt nun gefeiert wird oder nicht. Ich will damit nicht sagen, das hier sei „die wahre Kieler Woche“. Die Kieler Woche lebt von all ihren Facetten, ist diese unbeschreibliche Melange aus Sport und Event, aus Segeln und Volksfest, aus Trubel und Ruhe. In diesem Jahr beschränkt sich das allermeiste eben auf den Segel-Hotspot. Für mich ist diese Kieler Woche nur ganz bedingt anders als die anderen vorher. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder mein Kieler-Woche-Gefühl zu erleben. Und ich lade Sie herzlich ein, hier im Hafen auf die Suche nach Ihrem zu gehen.