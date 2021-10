Kiel

Mit gleich zwei Events konnten sich die See-Segler in der auslaufenden Saison in Szene setzen. Während vor Olpenitz die deutschen Meistertitel für die Jachten mit großer Crew vergeben wurden, ging es bei einer verkürzten Baltic 500 für Zweier-Teams auf die Langstrecke.

Unterschiedlicher hätten die Bedingungen bei den beiden Events nicht sein können. Die Jacht-Crews ermittelten ihre Meister in vorrangig leichten Winden, zum Start der Baltic 500 rauschte ein Sturmtief herein, das die Veranstalter vom YC Strande veranlasste, die Streckenführung auf einen Kurs entlang der deutschen Ostseeküste zu verändern.

„Immac Fram“ mit Kari Mares aus Dänischenhagen unschlagbar

Trotz teils schwächelnder Winde gelangen zur DM neun Wettfahrten. Als unschlagbar erwies sich in der Gruppe ORC III+IV die „Immac Fram“ mit Kai Mares (Dänischenhagen) am Ruder. Mit makelloser Serie setzte sich die Crew gegen die Lübecker „Patent 4“ (Jürgen Klinghardt) und die Kieler „Quattro“ mit Neu-Skipper Martin Menzner durch. Bei den großen Jachten entschieden in den einzelnen Wettfahrten nur Sekundenabstände. Die „Sportsfreund“ mit Steuermann Gordon Nickel (Hamburg) wiederholte den Vorjahressieg vor der „Intermezzo“ (Jens Kuphal, Berlin) und der „Xen“ (Torsten Bastiansen, Flensburg).

Lesen Sie auch Baltic 500: Susann Beucke und ihr persönliches Offshore-Abenteuer

Harter Kampf waren die Baltic 500 für die 16 Zweier-Crews. 15 kamen schließlich durch, die Lübecker „Feinschliff“ musste mit einem Schaden am Rigg aufgeben. Bestes Boot auf dem Kurs nach Berechnung war die schwedische „Sunkini“ mit Leif Jägerbrand/Anna Drougge, die die rund 400 Seemeilen in 1:19:40:22 Tagen absolviert hatte und damit in der Klasse ORC Club siegte. Die Yardstick-Wertung entschieden Axel und Julius Grawe (Maasholm) auf der „Mopion“ für sich. Die schnellste Crew auf einer Dehler 30 bildeten Morten Bogacki/Susann Beucke (Kiel/Strande).