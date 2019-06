Nur zwei Wettfahrten brachten die Folkeboote im Kampf um den begehrten Trudelmaus-Pokal in die Bücher – Gewitter am Sonnabend und Flaute am Sonntag machten Seglern wie Wettfahrtleitern vom Laboer Regatta-Verein das Leben schwer. Am Ende triumphierte der Däne Erik Køster.