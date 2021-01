Les Sables-d'Olonne

Der 39-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt, berichtete aber seinem Team und der Rennleitung, sein Steuerbord-Foil und einige andere Dinge seien beschädigt. Er habe das Boot gesichert und versuche nun, mit reduzierter Geschwindigkeit das Ziel zu erreichen. Mit anderen Worten: Herrmann schleppt sich ins Ziel. Informationen zum Zustand des Fischerboots und dessen Besatzung gab es zunächst nicht. Der Unfall auf den letzten Metern bedeutete für Herrmann das Ende aller Träume vom ersten nicht-französischen Sieg bei der Vendée Globe, auch ob die Zeitgutschrift von sechs Stunden im Ziel für einen Platz auf dem Podium reichen würde, war am späten Abend sehr fraglich.

80 Tage, 6 Stunden, 15 Minuten, 47 Sekunden

Zuvor hatte der 36-jährige Profisegler und Jachtkonstrukteur Charlie Dalin seine Solo-Weltumseglung über 28267,88 Seemeilen nach 80 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 47 Sekunden beendet und damit die Uhr für die Verfolger gestartet. Denn durch die Zeitgutschriften für Herrmann, Yannick Bestaven (zehn Stunden, 15 Minuten) und Jean Le Cam (16 Stunden, 15 Minuten) aus der Rettungsaktion für den havarierten Kevin Excoffier im Südpolarmeer durfte sich Dalin als erster Heimkehrer nicht als Sieger fühlen.

Anzeige

Herrmann befand sich zu diesem Zeitpunkt rund 150 Kilometer vom Ziel entfernt. Der 39-Jährige warf am Finaltag alles in die Waagschale, drückte mächtig aufs Tempo, verzeichnete in den letzten Stunden seine höchste Bootsgeschwindigkeit der gesamten Regatta. Zeit, um die Sozialen Medien zu bedienen, wie er es in den 80 Tagen zuvor regelmäßig und vielfach getan hatte, blieb im Endspurt nicht mehr. „Die finalen Meilen! Ich bin ehrlicherweise ein bisschen aufgeregt“, sagte er.

Flotte wählte unterschiedliche Kurse auf dem Weg ins Ziel

Die Entscheidung für den Kurs ins Ziel hatte er da wie die Konkurrenten längst gewählt. Gemeinsam mit Dalin segelte er nah am galizischen Kap Finisterre vorbei, während die anderen Verfolger einen längeren, durch stärkere Winde aber schnelleren Kurs weiter im Norden bestimmten. Ausgang? Am späten Abend noch offen. „Es ist so schwer vorherzusagen“, erklärte Herrmann. „Ich kann nur so gut segeln wie möglich. Du kannst nicht viel mehr machen, als einen smarten Moment für die Halse zu wählen, dein Segel etwas dichter zu nehmen, etwas effizienter hier und da zu sein. Das ist es.“

Familie reiste zum Zieleinlauf nach Frankreich

Für den 39-Jährigen waren die letzten Stunden der Solo-Weltumseglung „die aufregendsten Momente, die ich mir je habe vorstellen können. Ich weiß nicht, ob ich jemals so aufgeregt war. Wie ein Kind zu Weihnachten“, sagte Herrmann. Aufgeregt war auch sein gesamtes Team um Harris und Teammanagerin Holly Cova – und natürlich Ehefrau Birte, die trotz Corona-Bedenken mit dem sieben Monate alten Töchterchen Malou nach Frankreich gereist war, um ihren Mann nach mehr als 80 Tagen auf See in Empfang zu nehmen. „Natürlich möchte ich meinen Mann in die Arme schließen, wo er jetzt nach so langer Zeit wiederkommt“, sagte die gebürtige Kielerin. „Ich glaube, das wird ein einmaliges Erlebnis. Er freut sich so sehr auf uns, dass wir doch gefahren sind. Wir haben uns davor alle testen lassen und in Selbstisolation begeben.“

Sie alle mussten an Land den Schreckensmoment der Kollision und seine Folgen verkraften. Die Ankunftszeit für Herrmann war ursprünglich für den Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr berechnet worden. Durch die Kollision war am späten Abend nicht bekannt, wann der Hamburger die Zielleinie erreichen würde. In den Sozialen Medien fieberten und litten Tausende Fans aus aller Welt mit, aus den unzähligen Reaktionen sprach die Fassungslosigkeit. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch unklar.