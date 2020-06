Was wird aus dem 36. America's Cup?

Auckland

Denn eigentlich hätte der AC-Zirkus schon längst Fahrt aufnehmen sollen. Für Ende April war der erste Teil der sogenannten „America’s Cup World Series“ angesetzt, die als Testrennen und erster direkter Vergleich der Teams dienen sollte. Doch der Auftakt auf Sardinien wurde im Zuge der Corona-Pandemie ebenso abgesagt wie der für Juni geplante zweite Teil im englischen Portsmouth. Es war nicht die erste Verschiebung: Ursprünglich hätte es schon 2019 losgehen sollen, doch die Arbeiten an den neuen Booten, knapp 28 Meter langen Einrümpfern auf Tragflächen, sorgten schon damals für Verzögerungen. Der dritte – und Stand jetzt einzige – Teil der World Series soll vom 17. bis 20. Dezember im neuseeländischen Cup-Revier von Auckland über die Bühne gehen, die Ausscheidung der Herausforderer an selber Stelle im Januar und Februar. In Neuseeland hatte es zuvor bereits Streit darüber gegeben, wo genau das Eventareal sein soll.

Einreise der Teams nach Neuseeland noch nicht genehmigt

Das ist geklärt - aber ist der Zeitplan in Corona-Zeiten überhaupt zu halten? Neuseeland ist gut durch die Krise gekommen, wies mit 1154 Erkrankten und 22 Todesfällen ein sehr geringes Infektionsgeschehen auf und ist laut Premierministerin Jacinda Ardern seit einigen Tagen „Corona-frei“ - den AC-Seglern kommt das momentan aber noch nicht zugute, die Einreise ist noch nicht genehmigt. „Wenn die Zeit kommt und die Teams ihre Operationszentralen in Auckland sicher einrichten können, dann würde ich hoffen, dass der America’s Cup zum Leuchtfeuer der Hoffnung am Horizont wird“, sagte Terry Hutchinson, Skipper der Herausforderer „American Magic“ dem Segel-Portal „Scuttlebutt“.

Vor allem die US-Amerikaner, die mit „Stars and Stripes“ ein zweites Herausfordererteam stellen, machen Druck auf Neuseeland. „American Magic“ hat sein Boot trotz ausstehender Genehmigung bereits in Richtung Auckland verschifft, es soll Ende Juni ankommen. Die AC-Teams kritisieren die bisher ausgebliebene Einreisegenehmigung scharf - auch weil dem "Avatar 2"-Filmteam die Einreise erlaubt worden war. Den US-Amerikanern blieb aber auch wenig anderes übrig: Ihre Operationszentrale in Florida ist von der beginnenden Hurrikan-Saison bedroht.

So soll der 36. America's Cup gesegelt werden Nach langem Streit über die Windlimits einigten sich Titelverteidiger Team New Zealand und die italienische Luna Rossa im Namen aller Herausforderer im Schlichtungsverfahren auf den grundsätzlichen Rahmen für den 36. America’s Cup. Am 6., 7. und 10. sowie vom 12. bis 15. März 2021 sollen täglich zwei Rennen stattfinden, wobei das Cup-Finale am Wochenende 13./14. März beendet sein soll und der 15. als Ersatztag dient. Die Wettfahrten sollen täglich ab 16 Uhr Ortszeit (4 Uhr morgens deutscher Zeit) im Harauki-Golf vor Auckland ausgetragen werden. Zwischen 6,5 und 23 Knoten Wind darf gesegelt werden. Sieger ist das Team, das zuerst sieben Siegpunkte erzielt. Bereits 2017 war festgelegt worden, dass auf neuen Booten vom Typ „AC75“ gestartet wird, foilenden Einrumpfbooten von 75 Fuß (knapp 23 Meter) Länge. Pro Land sind zwei Boote erlaubt. Zudem gilt eine neue Nationalitätenregel: Mindestens 20 Prozent der Segler eines Cup-Teams müssen einen Pass des Landes oder ihren Hauptwohnsitz in dem Land haben, für das die Mannschaft startet.

Pochen die Herausforderer auf eine Verschiebung?

Neben den beiden US-amerikanischen Teams ist das britische „ Ineos“ mit Skipper Sir Ben Ainslie sowie der „Challenger of Record“, also der nominelle Herausforderer, „ Luna Rossa“ im Rennen um die Silberkanne. Die Italiener, deren Kampagne von Prada-Boss Patrizio Bertelli auf den Weg gebracht wurde, hatten als erste ihren Hut in den Ring geworfen und mit dem Australier Jimmy Spithill einen zweimaligen Cup-Gewinner (2010 und 2013 mit „ Oracle USA“) als Skipper verpflichtet – der vor drei Jahren gegen die Kiwis verlor. „ Luna Rossa“ hatte im März aber zunächst ganz andere Probleme: ein großes Loch im Bug ihrer Hightech-Jacht, das wahrscheinlich der herausgerissene Bugspriet verursachte – mit Erklärungen hielt sich das Team bedeckt.

Nichts Genaues weiß man nicht – das Motto des 36. America’s Cup. Ob die Termine für die Herausfordererserie „ Prada Cup“ und das Cup-Finale zu halten sind, hängt in hohem Maße von der Einreisegenehmigung ab. Sollte die noch länger auf sich warten lassen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Herausforderer mit dem Wunsch einer Verschiebung an das AC-interne Schlichtungsgremium herantreten – was die Neuseeländer unbedingt verhindern wollen.

Murray neuer Regatta-Direktor

In den vergangenen Tagen und Wochen gab es immerhin kleine positive Nachrichten. Nach den Italienern haben auch die Briten das Wassertraining aufnehmen können. Beide Teams sind dafür erfinderisch geworden: Elektromotoren ersetzen die Arbeit der sogenannten „Grinder“ zum Aufbau des Hydraulikdrucks, damit im Sinne der Abstandsregelungen und Hygienekonzepte mit kleineren Crews gesegelt werden kann. Zudem konnte mit dem Australier Iain Murray ein Mann für die seit Ende 2019 vakante Position des Regatta-Direktors gewonnen werden, der viel Anerkennung in den verschiedenen Lagern genießt. Zumindest in diesem Punkt dürfte Streit daher kein Thema mehr sein.

